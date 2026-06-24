Mardin 1969 Spor, 1. Lig\'e Yükseldi

Nesine 2. Lig play-off finalinde Muşspor'u yenerek 18 yılın ardından 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'un bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'e yükselen kırmızı-lacivertli ekibin bayrağının Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Şanlı bayrağımız iki gün boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanacak." ifadelerine yer verildi.
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