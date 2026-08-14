Mardin 1969 Spor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin 1969 Spor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Mardin 1969 Spor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin 1969 Spor, Antalyaspor ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarına devam ediyor.

MARDİN 1969 Spor, 1'inci Lig'in ikinci haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

1'inci Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan Mardin 1969 Spor, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Antalyaspor'u konuk edeceği maçının hazırlarını sürdürüyor. Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde, Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı, pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla devam etti. Top kapma çalışmaları gerçekleştirilen antrenman, taktik ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: DHA

Antalyaspor, Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir
Pusetle uyuşturucu kuryeliği Pis işlerine bebeği de alet ettiler Pusetle uyuşturucu kuryeliği! Pis işlerine bebeği de alet ettiler
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları BİM’in sıralaması şaşırttı Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti
Silivri’de korkutan yangın: Alevler TEM’e dayanınca yol trafiğe kapatıldı Silivri'de korkutan yangın: Alevler TEM'e dayanınca yol trafiğe kapatıldı

12:17
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
12:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
11:39
Bir şehir ayakta Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
10:59
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 15:43:49. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.