Mardin 1969 Spor'da yeni teknik direktör Petev ilk antrenmanda 3 puana odaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin 1969 Spor'da yeni teknik direktör Petev ilk antrenmanda 3 puana odaklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin 1969 Spor\'da yeni teknik direktör Petev ilk antrenmanda 3 puana odaklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 1'inci Lig ekibi Mardin 1969 Spor, yeni teknik direktörü Ivaylo Petev yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Petev, önceliklerinin önümüzdeki maça odaklanmak ve sahadan 3 puanla ayrılmak olduğunu söyledi.

MARDİN 1969 Spor'un yeni teknik direktörü Ivaylo Petev, takımın başında ilk kez antrenmana çıktı.

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Mardin 1969 Spor'da teknik direktörlük görevine getirilen Ivaylo Petev, dün akşam Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törenin ardından bugün ekibinin başında ilk antrenmanına çıktı. İdmana dinamik ısınmayla başlayan futbolcular, pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Top kapma çalışmaları gerçekleştirilen antrenman, taktik ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Teknik direktör Ivaylo Petev, "Şu anda yapmamız gereken en önemli şey, önümüzdeki maça odaklanmak ve sahadan üç puanla ayrılmak. Adım adım ilerlemeli, her maçımıza aynı ciddiyetle hazırlanmalıyız. Önceliğimiz bir sonraki karşılaşmamız ve o maçtan alacağımız 3 puan" dedi.

Kaynak: DHA
Türkiye Futbol FederasyonuIvaylo PetevMardinFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Cinayetten aranıyordu, fenomen olmaya çalışırken yakalandı Cinayetten aranıyordu, fenomen olmaya çalışırken yakalandı
Türkiye’nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti
Bir rezil görüntü daha Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
13:13
Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı
Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı
13:13
Türk futbolunda ortalık yangın yeri Emniyet, VAR odasına girdi
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
12:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı DDK’dan ilk mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı! DDK'dan ilk mesaj
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 13:52:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor'da yeni teknik direktör Petev ilk antrenmanda 3 puana odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei