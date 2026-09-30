Mardin 1969 Spor\'da yeni teknik direktör Petev ilk antrenmanda 3 puana odaklandı

MARDİN 1969 Spor'un yeni teknik direktörü Ivaylo Petev, takımın başında ilk kez antrenmana çıktı.

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Mardin 1969 Spor'da teknik direktörlük görevine getirilen Ivaylo Petev, dün akşam Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törenin ardından bugün ekibinin başında ilk antrenmanına çıktı. İdmana dinamik ısınmayla başlayan futbolcular, pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Top kapma çalışmaları gerçekleştirilen antrenman, taktik ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Teknik direktör Ivaylo Petev, "Şu anda yapmamız gereken en önemli şey, önümüzdeki maça odaklanmak ve sahadan üç puanla ayrılmak. Adım adım ilerlemeli, her maçımıza aynı ciddiyetle hazırlanmalıyız. Önceliğimiz bir sonraki karşılaşmamız ve o maçtan alacağımız 3 puan" dedi.