Mardin 1969 Spor Kayode ile Anlaştı - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor Kayode ile Anlaştı

Mardin 1969 Spor Kayode ile Anlaştı
17.07.2026 22:23
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Mardin 1969 Spor, Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Mardin 1969 Spor, Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mardin 1969 Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu Kayode ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Olarenwaju Kayode'ye kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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