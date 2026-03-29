Mardin 1969 Spor, Kuzeyboru'yu 1-0 Yendi
Mardin 1969 Spor, Kuzeyboru'yu 1-0 Yendi

Mardin 1969 Spor, Kuzeyboru'yu 1-0 Yendi
29.03.2026 18:40
Mardin 1969 Spor, 2. Lig'de Kuzeyboru'yu 1-0 yenerek 2. sıraya yükseldi ve puanını 64'e çıkardı.

MARDİN 1969 Spor, sahasında konuk ettiği Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor'u 1-0 yenerek puanını 64'te çıkartıp 2'nci sıraya yükseldi.

2'nci Lig Kırmızı Grup 30'uncu haftasında Mardin 1969 Spor, lider Bursaspor'un puan kaybettiği haftada sahasında konuk ettiği Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor'u 1-0 mağlup ederek puan farkını 4'e düşürdü. Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yağışlı bir havada oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. Maçın ikinci yarısına da atak başlayan Mardin temsilcisinde, 60'ıncı dakikada Mustafa Şengül'ün asistinde Miraç Acer topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca Mardin 1969 Spor, Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor maçını 1-0 kazanarak zirve yarışını 2'nci sırada sürdürdü. Mardin 1969 Spor, ligin 31'inci haftasında lider Bursaspor'a konuk olacak.

Kaynak: DHA

Ali Yerlikaya imaj değiştirdi İşte son hali Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali
Tuz Gölü fayında şok gerçek İç Anadolu sessizce genişliyor Tuz Gölü fayında şok gerçek! İç Anadolu sessizce genişliyor
Taraftar akın edecek Galatasaray yeni bir sektöre giriyor Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
Bernardo Silva’dan Galatasaray’a yeşil ışık Bernardo Silva'dan Galatasaray'a yeşil ışık
Mide bulandıran görüntüler Son kullanma tarihi “yok artık“ dedirtti Mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi "yok artık" dedirtti
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu

18:14
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan tüm milli futbolculara hediye villa Ancak bir şartı var
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var
17:54
Fenerbahçe Opet, Galatasaray’ı farklı yendi
Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı farklı yendi
17:11
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
17:00
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
15:48
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
