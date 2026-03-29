Mardin 1969 Spor, Kuzeyboru\'yu 1-0 Yendi

2'nci Lig Kırmızı Grup 30'uncu haftasında Mardin 1969 Spor, lider Bursaspor'un puan kaybettiği haftada sahasında konuk ettiği Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor'u 1-0 mağlup ederek puan farkını 4'e düşürdü. Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yağışlı bir havada oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. Maçın ikinci yarısına da atak başlayan Mardin temsilcisinde, 60'ıncı dakikada Mustafa Şengül'ün asistinde Miraç Acer topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca Mardin 1969 Spor, Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor maçını 1-0 kazanarak zirve yarışını 2'nci sırada sürdürdü. Mardin 1969 Spor, ligin 31'inci haftasında lider Bursaspor'a konuk olacak.