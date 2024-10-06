Mardin'de Uluslararası MTB Yarışları Sona Erdi - Son Dakika
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Mardin'de Uluslararası MTB Yarışları Sona Erdi

Mardin\'de Uluslararası MTB Yarışları Sona Erdi

Dara Antik Kenti'nde düzenlenen MTB Cup'ta 120 sporcu zorlu parkurda mücadele etti.

06.10.2024 18:16
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Mardin'in tarihi Dara Antik Kenti'nde Uluslararası Mardin MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) iş birliğinde "Pedallar Medeniyetlerin Beşiği Mardin'de" sloganıyla düzenlenen yarışa 120 sporcu katıldı.

Yaklaşık 3 bin 800 metrelik zorlu ve engebeli parkurda, sporcular 10 farklı etapta yarıştı.

Organizasyonda, uluslararası kategorilerden elit kadınlarda Sevim Gerçek, elit erkeklerde ise Ömer Cumhur Boyraz, kızlarda Ayça Erdoğan, erkeklerde Çınar Serdaroğlu birinci oldu.

Ulusal kategorilerde ise 12 yaş altı kızlarda Elif Su Gülal, 12 yaş altı erkeklerde Tuna Yıldırım, 15 yaş altı kızlarda Eylül Karaselek, 15 yaş altı erkeklerde Metin Uğur, 17 yaş altı kızlarda Damla Eser, 17 yaş altı erkeklerde ise Muhammed Mustafa Sadık ilk sırada yer aldı.

Dara Antik Kenti'nde düzenlenen ödül töreninde Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgün ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Birlik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini Dara Antik Kenti'nde düzenledikleri yarışmanın çok heyecanlı geçtiğini söyledi.

Tarihin ve kültürün bir arada olduğu birçok güzel destinasyonda yarışmaları tamamladıklarını ifade eden Birlik, şunları kaydetti:

"Çok zorlu bir etap vardı. 3 bin 800 metrelik parkurda 3 tur yapıldı. Ülkemizin hemen hemen her köşesinden sporcularımız burada mücadele etti. Yarışmalarımızı sorunsuz bir şekilde bitirdik. Gelen sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz Mardin'e, Dara Antik Kenti'ne hayran kaldı. Bu tür yarışmaların sayısının artmasını diliyorum. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Burada daha büyük organizasyonlar yapabilecek güçteyiz. Bize her zaman destek veren Bakanımıza ve destekçilerimize, katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum."

Yarışmaya Kayseri'den katılan ve elit kadınlarda ikinci olan Melike Havva Yiğit ise tarihi yapıların içinde çok güzel bir ortamda yarışları tamamladıklarını belirtti.

Yiğit, "Sezonun son yarışıydı. Sezonun kapanışında böyle güzel bir yerde olmak bizleri çok heyecanlandırdı. Çok mutlu olduk. Hayli yorucu bir parkurdu, üstelik çok teknikti. Buranın tarihi yapısı bizleri çok etkiledi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mardin'de Uluslararası MTB Yarışları Sona Erdi - Son Dakika

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