Mardin\'den Olimpiyat Şampiyonu Hedefi: Judoda Aile İlişkileri

Spor

MARDİN'de antrenör Derya Akkaya (40), hakem eşi İskender (40) ve oğulları Ali İlbars (10) ile judo sporu yapıyor. 3 yaşındaki oğulları Asil'i de judo sporuyla tanıştıran çift, kentten olimpiyat şampiyonu çıkarmayı hedefliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 3 yıldır judo antrenörlüğü yapan Milli Antrenör Derya Akkaya, aynı kurumda hakem olan eşi İskender ve oğulları Ali İlbars ile judo sporu yapmaya başladı. 3 yaşındaki oğulları Asil'i de spora alıştıran Derya Akkaya, judo salonlarında hem annelik hem de antrenörlük yaptığını belirterek, "Spor benim için sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi ve tutkudur. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 3 yıldır judo antrenörlüğü yapıyorum. Hem kendi oğlumu hem de diğer öğrencileri yetiştirmekteyim. Judo salonlarında çocuklarıma hem annelik hem de antrenörlük yaptım. Şu an güzel bir şekilde branşımızı yaygınlaştık. Oğlum Ali İlbars, bu sene okul sporlarında il seçmelerinde birinci oldu. Batman'da yapılacak grup müsabakalarına katılacak. Şu an 10 yaşında. Hedefimiz bu sene okullar arasında yapılacak Türkiye şampiyonasında birinci olmak. Sonra da minikler kategorisinde yapılacak yarışmada hedefimiz birincilik. Bu şekilde hedeflerimizi yükselterek gideceğiz" dedi.

'MARDİN'DEN BİR OLİMPİYAT ŞAMPİYONU ÇIKARTMAK İSTİYORUZ'

Derya Akkaya'nın eşi İskender kentte judo sporunun yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını ifade ederek, "Çocuklara kuralları ve düzenli spor yapmaları için eğitiyoruz. Kuşaktan kuşağa aktarmak yapmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Sporu yaydıkça ve çocuklara faydamız dokundukça bizler de mutlu oluyoruz. Hedeflerimiz var, Mardin'den bir olimpiyat şampiyonu çıkartmak istiyoruz" diye konuştu.

'HEM ANTRENÖRÜM, HEM ANNEM'

Ali İlbars Akkaya ise 5 yaşından bu yana annesiyle antrenmanlara gidip geldiğini, ilk başarısının okul sporlarında il birinciliği olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"5 yıldır bu sporu yapıyorum. Mardin okul sporları yarışmasında birinciliğim var. Annem; hem antrenörüm hem de annem. Kardeşim de bizle birlikte judoyu öğreniyor. Benim hedefim Türkiye şampiyonu olmak. En büyük hedeflerimden birisi de ileride olimpiyatlara katılmaktır."