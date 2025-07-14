Mardin Roof Rush: Parkur Sporunun Büyüleyici Dönüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mardin Roof Rush: Parkur Sporunun Büyüleyici Dönüşü

Mardin Roof Rush: Parkur Sporunun Büyüleyici Dönüşü
14.07.2025 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de, Hazal Nehir ve Lilou Ruel'in parkur performansı tarihi mekanlarda sergilendi.

MARDİN ve Midyat'ın tarihi dokusunda çekilen Mardin Roof Rush yayınlandı. Parkur sporunun dünyaca ünlü isimleri, Red Bull sporcuları Hazal Nehir ve Lilou Ruel, büyüleyici lokasyonlarda zorlu parkur rotasını başarıyla tamamladı. 2.5 yıl önce sakatlık geçiren Nehir, proje ile parkura döndü.

9-14 Mayıs tarihleri arasında Mardin ve Midyat'ta çekilen projede, Red Bull sporcuları Hazal Nehir ve Lilou Ruel, etkileyici performanslarıyla parkur sporunun ruhunu bölgenin tarihi dokusuyla buluşturdu. Şehir ortamındaki engelleri hızlı ve akıcı bir şekilde aşmaya dayanan bir hareket disiplini olan parkur, bu projede hem fiziksel hem de görsel bir şölene dönüştü.

Çekimler; Zinciriye Medresesi, Bakırcılar Çarşısı, Tarihi Hamam, Eski Mardin sokakları ve Midyat çatıları gibi simgesel mekanlarda gerçekleşti. 31 kişilik bir ekip tarafından hayata geçirilen projede, tarih ve hareketin güçlü uyumu dikkat çekti.

Hareketlerin kolaydan zora doğru ilerlediği projede, en zorlu sahneler Midyat'ta çekildi. Red Bull sporcusu Hazal Nehir, burada gerçekleştirdiği Big Cat Leap ile kariyerinin en uzun boşluk atlayışını yaptı. Yerden 3 metre yüksekliğinde, atlama mesafesi ise 4.16 metre uzunluğundaki bu atlayış; parkur dünyasının zorlu atlayışlarından biri olarak gösteriliyor. Bu proje, aynı zamanda Hazal'ın 2.5 yıl önce yaşadığı dirsek sakatlığından sonraki büyük dönüşü ve Kapalıçarşı'da gerçekleştirilen Grand Maze projesinden sonra ikinci büyük Türkiye projesi olarak kayıtlara geçti.

ÇOCUKLUĞU ORTAKÖY'DE GEÇTİ

Fransız Red Bull sporcusu Lilou Ruel ise 22 yaşında olmasına rağmen parkur dünyasının en yetenekli isimlerinden biri olarak Mardin Roof Rush'a damga vurdu. Ruel, idolü olarak gördüğü Hazal Nehir' ile Türkiye'de bir projede yer almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi. Çocukluk yıllarında İstanbul Ortaköy'de yaşamış olan Lilou, Türkiye'ye karşı özel bir bağ hissettiğini de dile getirdi. Red Bull sporcusu daha önce Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde "gizemli maskeli karakterö olarak Olimpiyat meşalesini taşımıştı.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Magazin, Midyat, Mardin, Kültür, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin Roof Rush: Parkur Sporunun Büyüleyici Dönüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
200 yolculu feribotta yangın paniği Vali’den açıklama geldi 200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi
Bodrum’da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı
Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı 3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü

14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
13:03
PKK’nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi İçinden çıkanlar şoke etti
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti
12:11
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün “78 kişinin katiliyim“ diye inleyin
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün "78 kişinin katiliyim" diye inleyin
22:21
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
22:19
Londra’da yolcu uçağı piste çakıldı
Londra'da yolcu uçağı piste çakıldı!
21:33
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
20:55
Elon Musk’tan Trump’a çağrı: Dosyaları yayımla
Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla
20:50
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı
Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
20:24
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi
AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
19:59
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı
Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:29
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 15:03:55. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin Roof Rush: Parkur Sporunun Büyüleyici Dönüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.