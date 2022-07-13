Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti

13.07.2022 22:16
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu 1. eleme turu rövanş maçında Slovenya ekibi Maribor, Sakarya'da karşılaştığı Shakhtyor Soligorsk'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükselen taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu 1. eleme turu rövanş maçında Slovenya ekibi Maribor, Sakarya'da karşılaştığı Shakhtyor Soligorsk'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükselen taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu 1. eleme turu rövanş maçında Belarus takımı Shakhtyor Soligorsk ile Slovenya ekibi Maribor Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Slovenya ekibi Maribor 2-0 kazandı. Karşılaşmayı Enea Jorgji, Rejdi Avdo ve Ani Koçiaj hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmaya Shakhtyor Soligorsk; Maksim Plotnikov, Nikola Antic, Igor Ivanovic, Ardit Krymi, Valon Ahmedi, Milos Satara, Zaim Divanovic, Roman Yuzepchuk, Dembo Darboe, Vitor Correia da Silva, Gleb Shevchenko ilk 11'iyle çıktı. Maribor ise Alexander Bergsen, Marko Bozic, Gregor Sikosek, Jan Repas, Ivan Brnic, Roko Baturina, Max Watson, Martin Milec, Antoine Makoumbou, Nemanja Mitrovic, Nino Zugelij 11'i ile mücadele etti.

Roko Baturina 12 ve 56. dakikada takımı Maribor'u bir üst tura çıkaran 2 golü kaydetti.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya - Mehmet Ekrem Ceylan/İHA)

YORUMLAR
500
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu Denizden cansız bedeni çıkan 2 genç memleketleri Sakarya'da toprağa verildi Denizden cansız bedeni çıkan 2 genç memleketleri Sakarya'da toprağa verildi
Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Slovenya, Belarus, Sakarya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:15 Datça'da öğlen saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları hava kararmasına rağmen havadan ve karadan sürüyor
21:45 Güzel oyuncu Mine Tugay, mini elbisesiyle takipçilerini mest etti
21:07 Sterling'in 7 yıllık Manchester City macerası sona erdi! 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu
21:05 Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak
20:33 Datça'da çıkan yangın sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara 3 bin TL nakit desteği ödemesi başlatıldı
20:09 Datça'daki çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine yakın yerlere sıçradı! Evler tahliye edildi
19:45 Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "istifa" iddialarını yalanladı: İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz! Söylentiler gerçeği yansıtmıyor
19:32 Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
19:19 Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti
18:58 Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu! Videoda dikkat çeken detay...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 22:30:21. #1.13#
SON DAKİKA: Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement