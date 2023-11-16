 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mario Balotelli dizinden ameliyat oldu - Son Dakika

Mario Balotelli dizinden ameliyat oldu

16.11.2023 15:05

Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli'nin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle İtalya'da dizinden ameliyat edildiği açıklandı.

Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin dizinden ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren Balotelli'nin 2-3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SANCAK İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün İtalya'da dizinden ameliyat edildiği bildirildi. Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Başkan Murat Sancak ve başkan danışmanı Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yapan Mario Balotelli'ye "geçmiş olsun" dilekleri iletildi.

3 GOLÜ VAR

Mario Balotelli bu sezon Adana Demirspor formasıyla 5 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atma başarısı gösterdi.

Mario Balotelli bıçak altına yattı! Aylarca sahalardan uzak kalacak
Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Mario Balotelli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mario Balotelli dizinden ameliyat oldu - Son Dakika


Son Dakika
18:35 Tarihi henüz net değil! Icardi ve Wanda Nara gelecekleri ile ilgili kararı veriyor
18:07 Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski sebebiyle kapatıldı
17:51 Almanya-Türkiye maçında düdük çalacak hakem belli oldu
17:41 Kur korumalı mevduatta düşüş sürüyor! 3 ayda 569 milyar liralık çıkış
17:25 Nihal-Bahar Candan kardeşler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
17:17 Tacizden yargılanan belediye başkanı kamera karşısında: AK Parti'den istifa ediyorum, yeniden adayım
17:15 TBMM'de İsveç'in NATO'ya katılım protokolü görüşmeleri ertelendi
17:08 Gazeteci Barış Pehlivan'ın yargılandığı dava düşürüldü
17:02 Geri dönüşü yok! TFF, Süper Kupa için son kararını verdi
16:48 İmamoğlu, Ahmet Kaya'yı unutmadı! Düştüğü nota kızan da, helal olsun diyen de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2023 19:10:47. #1.11#
SON DAKİKA: Mario Balotelli dizinden ameliyat oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement