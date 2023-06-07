Adana Demirspor'dan sezon başında Sion'a transfer olan Mario Balotelli, play-out maçlarını kaybederek İsviçre Ligi'nde küme düştü.
İsviçre Ligi'nde son 8 maçta 1 puan alabilen Sion, play-out maçında Lausanne-Ouchy'ye ilk maçı 2-0, ikinci maçı ise 4-2 kaybederek küme düştü. Sion forması giyen Balotelli, 18 lig maçında 6 gol atabildi.
İsviçre Ligi'nin köklü kulüplerinden Sion, 17 yıl aradan sonra İsviçre Süper Ligi'nin bir alt ligi olan Challenge Lig'de mücadele edecek.
Son Dakika › Spor › Mario Balotelli'nin takımı Sion küme düştü - Son Dakika