Mario Balotelli'nin takımı Sion küme düştü - Son Dakika
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Mario Balotelli'nin takımı Sion küme düştü

07.06.2023 08:34

Adana Demirspor'dan sezon başında transfer olan Mario Balotelli'nin formasını giydiği Sion, İsviçre Ligi'nde play-out maçlarını kaybederek küme düştü. Sion, 17 yıl aradan sonra Challenge Lig'de mücadele edecek.

Adana Demirspor'dan sezon başında Sion'a transfer olan Mario Balotelli, play-out maçlarını kaybederek İsviçre Ligi'nde küme düştü.

SION DİBE VURDU

İsviçre Ligi'nde son 8 maçta 1 puan alabilen Sion, play-out maçında Lausanne-Ouchy'ye ilk maçı 2-0, ikinci maçı ise 4-2 kaybederek küme düştü. Sion forması giyen Balotelli, 18 lig maçında 6 gol atabildi.

Balotelli'nin dünyası başına yıkıldı! Sion, 17 yıl sonra küme düştü

17 YIL ARADAN SONRA ALT LİGDELER

İsviçre Ligi'nin köklü kulüplerinden Sion, 17 yıl aradan sonra İsviçre Süper Ligi'nin bir alt ligi olan Challenge Lig'de mücadele edecek.

YORUMLAR (1)
  • Mustafa Koken: Adana'da rahat battı sana, başkanı, yöneticisi, taraftarı seni el üstünde tutarken duramadin, deli saçması hareketlerine devam ettin. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Mario Balotelli, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mario Balotelli'nin takımı Sion küme düştü - Son Dakika
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