Son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin yerlerde süründüğü bir video ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun o anları şaşkınlık yarattı.
Sosyal medyaya bomba gibi düşen videoda sarhoş olduğu düşünülen Balotelli, yere düştü ve bir süre yerden kalkamadı. Yıldız futbolcunun o anları kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Daha sonrasında ayağa kalkan Balotelli, bir anda koşmaya başladı. Yayınlanan video binlerce kez görüntülenirken, kullanıcılar tarafından yorum ve beğeni yağdı.
Son Dakika › Spor › Alkolü fazla kaçıran Mario Balotelli yerlerde süründü - Son Dakika
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