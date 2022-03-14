Mario Gavranovic 10. golünü attı - Son Dakika
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Mario Gavranovic 10. golünü attı

14.03.2022 09:29
Mario Gavranovic 10. golünü attı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 10. golünü attı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 10. golünü attı.

Mario Gavranovic, Kayserispor'un sahasında oynadığı ve 3-2 kaybettiği Konyaspor maçında da golünü attı. Müsabakanın 14.dakikasında Onur Bulut'un pasını gole çeviren Mario Gavranovic ligde 10. golünü atmış oldu. İsviçreli forvet, bu sezon Alanyaspor, Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Sivasspor (2), Kasımpaşa, Giresunspor, Trabzonspor maçının ardından Konyaspor maçında da golünü attı.

Mario Gavranoavic, Konyaspor'a attığı gol sonrası Senegalli oyuncu Mame Baba Thiam ile gol sayısını eşitledi. Mario Gavranovic, Trabzonspor maçında sarı kırmızılı kulübün 1000. golünü atan isim olarak tarihe geçmişti. - KAYSERİ

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Kayserispor ligde 11. yenilgisini aldı Kayserispor ligde 11. yenilgisini aldı Onur Bulut 8. asistini yaptı Onur Bulut 8. asistini yaptı Abdulkadir Parmak ilk golünü attı Abdulkadir Parmak ilk golünü attı

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Onur Bulut, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mario Gavranovic 10. golünü attı - Son Dakika


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