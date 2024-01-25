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Markus Gisdol: 'Galip geldiğimiz için mutluyuz' - Son Dakika
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Markus Gisdol: 'Galip geldiğimiz için mutluyuz'

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Kayserispor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Gisdol, galibiyetin önemini vurgulayarak, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti.

Markus Gisdol: \'Galip geldiğimiz için mutluyuz\'
25.01.2024 - 20:14,  Güncelleme: 20:15
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- Markus Gisdol: "Galip geldiğimiz için mutluyuz"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Kayserispor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kayserispor'u sahasında 2-0'la geçen Samsunspor'da Teknik Direktör Markus Gisdol, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Gisdol, çok kritik ve önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizdi.

"Galip geldiğimiz için mutluyuz"

Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Markus Gisdol, "Aldığımız galibiyetten mutluyum. Çünkü Fenerbahçe maçında çok büyük bir performans sergiledik. Fenerbahçe gibi takımlarla oynadığınız bir sonraki maçta gücünüzü ve konsantrenizi kaybedebiliyorsunuz. Bunu oyuncularımızla konuştuk. Bazı oyuncuları da hazırlamak gerekiyordu. Taylan ve Bennasser gibi. Bugün de Bennasser'i korumak için yedek başlattım. Flavien Tait, Taylan ve Bennasser'in gösterdiği performanstan mutluyum. Kayserispor kontratağı çok iyi oynayan bir takım. İyi defans yapmak için çalıştık ve bunu başardık. Çok iyi bir 90 dakika çıkardık. Sonuç olarak galip geldik ve çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: İHA
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