Spor

- Markus Gisdol: "Gerekirse televizyon bile izlemeden sahaya odaklanmamız ve çok çalışmamız gerekiyor"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, rakiplere ya da dışarıdaki olaylara çok odaklanmadan, gerekirse televizyon bile izlemeden sahaya odaklanmaları ve çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Pendikspor'u ağırlayacak. Nuri Asan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Markus Gisdol, milli aranın ardından ilk maçına çıkacak takımının son durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bu süreçte çok iyi çalıştık"

Milli ara dönüşlerinin her zaman yeni bir başlangıç olduğuna değinen Markus Gisdol, "Her zaman milli maçlar nedeniyle verilen arada yeni başlangıçlar yaşarsınız. Bu ara da bizim için öyle oldu. Yeni bir başlangıç oldu. 3 hafta maç yoktu. Bu zamanı güzel birliktelikle geçirdik. Bu süreçte milli takımlara giden Okan Kocuk ve Marius Mouandilmadji aramızda yoktu. Satka da sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı için aramızda yoktu. Bu süreçte çok iyi çalıştık" dedi.

"Pendikspor çok dikkat etmemiz gereken bir takım"

Gerek yaptığı transferlerle gerekse de oyuncu kadrosuyla Pendikspor'un dikkat edilmesi gereken bir ekip olduğunun altını çizen Alman teknik direktör, "Pendikspor maçına çok iyi hazırlandık. Çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Çok zor bir maç olacaktır. Ara transferde çok transfer yaptılar ve çok iyi oyunculardan kurulu bir takımları var. Bu yüzden maç çok zor geçecek. Ligin ikinci yarısı başladıktan sonra alınan sonuçlara bakarsak ilk 10'da bulunabilirler. Bu sebepten çok dikkat etmemiz gereken bir takım, Pendikspor" diye konuştu.

"Gerekirse televizyon bile izlemeden sahaya odaklanmamız ve çok çalışmamız gerekiyor"

Konsantrasyon kaybına tahammülleri olmadığını aktaran Gisdol, "Geldiğim ilk günden beri oynadığım tüm maçları kazanmak istiyorum. Her maçı kazanmak için oynarım. Bu nedenle her maçın önemi benim gözümde eşittir. Pendikspor maçını kazanamazsak dünyanın sonu değil ama şundan emin olun, her maçı kazanmak için oynuyoruz. İçinde olduğumuz durum ve puana ihtiyaç duyduğumuz durum sebebiyle tüm maçları kazanmak için oynadık, Pendikspor maçını da kazanmak için oynayacağız. Tecrübelerime dayanarak takım olarak her şeyden önce kendimize odaklanmamız gerekiyor. Rakiplere ya da dışarıdaki olaylara çok odaklanmadan, gerekirse televizyon bile izlemeden sahaya odaklanmamız ve çok çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"11. galibiyetimizi de alsak durmayacağız"

Ligde son 24 yılda 11 galibiyet alan hiçbir takımın küme düşmediği hatırlatılan Markus Gisdol, şu anda 10 galibiyetleri bulunmasına rağmen 11. galibiyetten sonra da maçları kazanmak için oynayacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizim de o zaman olabildiğinde 11. galibiyeti tamamlamamız lazım. Ancak biz 11 galibiyet hedefine ulaştıktan sonra kesinlikle durmayacağız. Aynı istek ve arzuyla da tüm maçları oynayarak kazanmak isteyeceğiz."

Öte yandan Samsunspor'da kırmızı kart cezası biten Marius, Pendikspor karşılaşmasında takımdaki yerini alabilecekken, ameliyat sonrası sezonu kapatan Lubo Satka ve sarı kart cezası bulunan Emre Kılınç ise forma giyemeyecek.