- Markus Gisdol: "İlk yarı çok kötü bir performans sergiledik"
MERSİN - Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Hatayspor maçında ilk yarı çok kötü bir performans sergilediklerini belirterek, "Enerjimiz yoktu, gücümüz neredeyse yoktu. İkinci yarıda biraz daha iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Tabi ilk yarıda yediğimiz çok basit bir gol vardı" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, bugün istedikleri performansı gösteremediklerini söyledi.
Özellikle ilk yarıda performanslarının çok kötü olduğunu belirten Gisdol, "Enerjimiz yoktu, gücümüz neredeyse yoktu. İkinci yarıda biraz daha iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Tabii ilk yarıda yediğimiz çok basit bir gol vardı. O golden sonra geri gelmeye çalıştık. İkinci yarıda da almış olduğumuz bazı tedbirler vardı. Oyuncu değişiklikleriyle birlikte, o tedbirlerden bir tanesi de Alim'i ikinci forvet gibi kullanmam oldu. Yediğimiz o ilk golden sonra biz de geri gelmek adına bazı pozisyonlara girdik ama çok fazla da pozisyona girdik de diyemem. Geri gelmek istedik, goller bulmaya çalıştık ama ne yazık ki bugün gerçekleşmedi ve sonucunda da oyu kaybettik" diye konuştu.
"Milli arayı iyi değerlendireceğiz"
Ocak ayından beri uzun süredir oyuncularının gerçek anlamda bir tatile girmediklerini ve dinlenemediklerini kaydeden Gisdol, şöyle devam etti:
"Dinlenemedikleri için biraz yorgun oldukları dönemler de oldu. Uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir tatile gireceğiz. Oyuncularıma kesinlikle bu milli aranın iyi geleceğini düşünüyorum. İyi dinleneceklerdir ki, zaten bunu söyledim kendilerine. Kafalarını dinleyip güzel bir şekilde dinlenip bu şekilde geldiklerinde kesinlikle ligin geriye kalan 8 maçında en iyi performansı göstereceklerinden şüphem yok. Bugüne kadar da oyuncularım mükemmel performans gösterdiler. Ligin geri kalan maçlarında da aynı performansı göstereceklerinden şüphem yok."
Satka'nın sakatlığıyla ilgili de konuşan Gisdol, "Umarım sakatlığı ciddi değildir. Ciddi olmadığı gibi milli takıma gidip oynayabilir. Çünkü o onun hayaliydi ve milli takımdan da dönüp bize de en iyi katkıyı vermek için umarım ligin geri kalan 8 maçında da oynayabilir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Markus Gisdol: İlk yarı çok kötü bir performans sergiledik - Son Dakika
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa karşılaşması sonrası takımın gidişatını değerlendirerek şampiyonluk iddiasını tekrarladı. Ayrıca, Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebini kabul ettiklerini belirten Timur, yabancı hakemlerin adil olduğunu düşündüklerini ve tüm maçların incelenmesini istedi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin yabancı hakem teklifini kabul edeceklerini ancak şartlarının olduğunu belirtti. Timur, ayrıca Süper Lig'deki mücadelelerde manipülasyon ve yanlışlıkların olduğunu ifade etti ve şampiyonluk için verdikleri mücadelenin toplumsal bir mesaj olduğunu vurguladı. Ayrıca iç transferdeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor maçında Amed Sportif Faaliyetler 3-1 galip geldi. Fatih Vatanspor-Hakkarigücü maçında Hakkarigücü 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen 1207 Antalyaspor maçı 2-2 berabere sonuçlandı. Beşiktaş JK United Payment-Ataşehir Belediyespor maçında Beşiktaş 3-0'lık skorla galip geldi. Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor maçında Galatasaray Petrol Ofisi 7-0'lık skorla galip geldi. Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi maçında Beylerbeyi 4-3'lük skorla galip geldi. Wulfz Fatih Karagümrük-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET maçında Wulfz Fatih Karagümrük 3-1 galip geldi. ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor 1-0 galip geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 29. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 70-84 mağlup oldu. Gaziantep Basketbol ise MKE Ankaragücü Ikon Menkul karşısında 84-83 galip geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise Alagöz Holding Iğdır Basketbol'a 56-80 yenildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Dev mücadelede golsüz eşitlik var.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarına cevap vererek, hiç hakem arkadaşı olmadığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?