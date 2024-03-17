Spor

- Markus Gisdol: "İlk yarı çok kötü bir performans sergiledik"

MERSİN - Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Hatayspor maçında ilk yarı çok kötü bir performans sergilediklerini belirterek, "Enerjimiz yoktu, gücümüz neredeyse yoktu. İkinci yarıda biraz daha iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Tabi ilk yarıda yediğimiz çok basit bir gol vardı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, bugün istedikleri performansı gösteremediklerini söyledi.

Özellikle ilk yarıda performanslarının çok kötü olduğunu belirten Gisdol, "Enerjimiz yoktu, gücümüz neredeyse yoktu. İkinci yarıda biraz daha iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Tabii ilk yarıda yediğimiz çok basit bir gol vardı. O golden sonra geri gelmeye çalıştık. İkinci yarıda da almış olduğumuz bazı tedbirler vardı. Oyuncu değişiklikleriyle birlikte, o tedbirlerden bir tanesi de Alim'i ikinci forvet gibi kullanmam oldu. Yediğimiz o ilk golden sonra biz de geri gelmek adına bazı pozisyonlara girdik ama çok fazla da pozisyona girdik de diyemem. Geri gelmek istedik, goller bulmaya çalıştık ama ne yazık ki bugün gerçekleşmedi ve sonucunda da oyu kaybettik" diye konuştu.

"Milli arayı iyi değerlendireceğiz"

Ocak ayından beri uzun süredir oyuncularının gerçek anlamda bir tatile girmediklerini ve dinlenemediklerini kaydeden Gisdol, şöyle devam etti:

"Dinlenemedikleri için biraz yorgun oldukları dönemler de oldu. Uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir tatile gireceğiz. Oyuncularıma kesinlikle bu milli aranın iyi geleceğini düşünüyorum. İyi dinleneceklerdir ki, zaten bunu söyledim kendilerine. Kafalarını dinleyip güzel bir şekilde dinlenip bu şekilde geldiklerinde kesinlikle ligin geriye kalan 8 maçında en iyi performansı göstereceklerinden şüphem yok. Bugüne kadar da oyuncularım mükemmel performans gösterdiler. Ligin geri kalan maçlarında da aynı performansı göstereceklerinden şüphem yok."

Satka'nın sakatlığıyla ilgili de konuşan Gisdol, "Umarım sakatlığı ciddi değildir. Ciddi olmadığı gibi milli takıma gidip oynayabilir. Çünkü o onun hayaliydi ve milli takımdan da dönüp bize de en iyi katkıyı vermek için umarım ligin geri kalan 8 maçında da oynayabilir" ifadelerini kullandı.