Markus Gisdol resmen Kayserispor'da - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Markus Gisdol resmen Kayserispor'da

Markus Gisdol resmen Kayserispor\'da
11.06.2025 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, geçtiğimiz dönemlerde Samsunspor'u çalıştıran teknik direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörüne kavuştu.

MARKUS GISDOL KAYSERİSPOR'DA

Kayserispor, Alman Teknik Direktör Markus Gisdol ile önümüzdeki 2 yıl için anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 'Hoş Geldin Markus Gisdol! Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Markus Gisdol'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Markus Gisdol resmen Kayserispor'da

SAMSUNSPOR KARNESİ

2023-2024 sezonunda Süper Lig ekibi Samsunspor'u çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam, Kırmızı-beyazlılarla çıktığı 33 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 1.45 puan ortalaması yakalamıştı.

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Markus Gisdol resmen Kayserispor'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Bu adam samsunsporla sözleşme uzatmadı. Çünkü türkiyeden ayrılıp farklı bir yerde devam etmek istedi. Boşta kaldı. 1 yıl boyunca beklediği teklifler gelmeyince kayserispora gitti. Böyle olcağını bilseydi samsunu bırakmazdı emin olun. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pendik’te esrarengiz olay Ormana girdi bir daha haber alınamadı Pendik'te esrarengiz olay! Ormana girdi bir daha haber alınamadı
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti 2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
ABD’de iç savaş sesleri Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
A Milli Takım’dan Meksika’ya karşı tatsız prova A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova
Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz kariyerlerinde bir ilki yaşadı Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz kariyerlerinde bir ilki yaşadı
İstanbul’da yıllar sonra “Çilek Dolunayı“ görüldü Mest eden görüntüler İstanbul'da yıllar sonra "Çilek Dolunayı" görüldü! Mest eden görüntüler
Ancelotti’den ilk maçında büyük başarı Brezilya Dünya Kupası’na gidiyor Ancelotti'den ilk maçında büyük başarı! Brezilya Dünya Kupası'na gidiyor
Çorum’da düğün dönüşü facia Minibüs devrildi Çorum'da düğün dönüşü facia! Minibüs devrildi
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti

20:59
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
20:28
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
18:55
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
18:38
Danimarka parlamentosundan tarihi karar ABD, Grönland’da askeri üs kuracak
Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak
18:06
Fenerbahçe’de sürpriz veda Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de sürpriz veda! Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
10:00
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar
09:39
Dakota Johnson, aşk hayatı ile ilgili soruya küfür ederek cevap verdi
Dakota Johnson, aşk hayatı ile ilgili soruya küfür ederek cevap verdi
09:37
Meksika-Türkiye maçında Arda Güler’i çıldırtan olay
Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay
09:36
Madleen gemisine saldırı sonrası Yasemin Acar’ın sözleri gündem oldu
Madleen gemisine saldırı sonrası Yasemin Acar'ın sözleri gündem oldu
08:58
Protesto gösterileri devam ederken Trump’tan yeni bir hamle daha
Protesto gösterileri devam ederken Trump'tan yeni bir hamle daha
08:48
Furkan Kızılay’dan aşk dolu paylaşım
Furkan Kızılay'dan aşk dolu paylaşım
08:41
Türkiye’nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 23:06:28. #7.13#
SON DAKİKA: Markus Gisdol resmen Kayserispor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.