Marmaris Bocce ile tanıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris Bocce ile tanıştı

01.04.2022 10:31
Marmaris Bocce ile tanıştı

Dünyanın en eski sporlarından birini ilçeye getirmek için kolları sıvayan Marmaris Belediyesi, Kemeraltı Mahallesi'ndeki bir parkta 'bocce sahası' açtı.

Dünyanın en eski sporlarından birini ilçeye getirmek için kolları sıvayan Marmaris Belediyesi, Kemeraltı Mahallesi'ndeki bir parkta 'bocce sahası' açtı.

Marmaris Belediyesi, 'bocce'yi Marmaris halkıyla tanıştırdı. Dünyanın en eski sporlarından birini ilçeye getirmek için kolları sıvayan belediye Kemeraltı Mahallesi'ndeki bir parkta 'bocce sahası' açtı. Gaziler Derneği binasının da bulunduğu parktaki açılışa Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcısı Ali Zağlı, Marmaris Gaziler Derneği Başkanı Azmi Özkan, Bowling Dart Bocce Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Filiz Kın Topal katıldı.

Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Oktay, "Değişik spor dallarına yönelik çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugün bu parkta oluşturduğumuz mini bocce sahasının açılışını yaptık. Okullarımızdan da bahçelerine yapılması için talepler var. Her yaştan vatandaşımızın ilgisini çekeceğine inandığımız bocce sporunu ilçemizde yaygınlaştırmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Açılışta Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da yer aldığı belediye ekibi ile Gaziler Derneği ekibi arasında bir de turnuva yapıldı. Yarışı belediye takımı kazandı. - MUĞLA

Marmaris Bocce ile tanıştı
Marmaris Bocce ile tanıştı
Marmaris Bocce ile tanıştı
Marmaris Bocce ile tanıştı

YORUMLAR
500
Marmaris açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı Başkan Oktay, ailelerin bebek sevincine ortak oluyor Başkan Oktay, ailelerin bebek sevincine ortak oluyor

Marmaris Belediyesi, Mehmet Oktay, Marmaris, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Marmaris Bocce ile tanıştı - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:20 Zammı fırsat gören tedarikçinin çirkin oyunu bozuldu! Şekerleri market rafından toplayıp daha pahalıya satıyorlar
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
10:15 Sokak kedisi nedeniyle Avcılar karıştı! İki grup genç kızın kavgası güçlükle ayrıldı
10:13 Rusya barış gücü olarak bulunduğu Karabağ'ı "Dağlık Karabağ" olarak adlandırdı
10:12 Öğretmen sevgilisini 5.5 milyon lira dolandırmıştı, 'Dolapçı Adem'in yeni mağdurları ortaya çıktı: Tam 12 mağduru var
10:11 Kadıköy'de yaşlı teyze, 2 genç kızı göbeği açık kıyafeti yüzünden uyardı! Olay sosyal medyada gündem oldu
10:06 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 28 personel alınacağını duyurdu
10:05 Suriyeli meselesi canlı yayında 2 ismi gerdi! Ümit Özdağ'la Enver Aysever arasında "Çocukların milliyeti olur mu?" tartışması yaşandı
10:05 Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis camı kırıp kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 10:37:42. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris Bocce ile tanıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement