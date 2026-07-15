Marmaris'te 15 Temmuz Anma Bisiklet Yarışı - Son Dakika
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Marmaris'te 15 Temmuz Anma Bisiklet Yarışı

Marmaris\'te 15 Temmuz Anma Bisiklet Yarışı
15.07.2026 16:52
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışı, 124 sporcunun katılımıyla 71 kilometrelik parkurda gerçekleşti. Yarış, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Marmaris Atatürk Caddesi'nde sona erdi. Ödül töreni ise 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminin yaşandığı otelde yapıldı; törende kaymakam ve il müdürü konuşmalar yaptı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışı'nda ter döken 124 bisikletçi, 71 kilometre pedal çevirdi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar ve güvenlik görevlileri anısına 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışı'nın 9'uncusu yapıldı. Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yarışta, 8 kategoride 17 ila 70 yaş arası Türkiye'nin çeşitli illerinden 124 sporcu, 71 kilometrelik yolda dereceye girmek için pedal çevirdi. Yarış, Marmaris Atatürk Caddesi'nde eski belediye önünde sona erdi. Dereceye giren sporcular için ödül töreni, 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin yaşandığı Marmaris'teki otelde gerçekleşti.

Törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla İl Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Murat Karaman, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Ayhan Tüfekçi ve çok sayıda sporcu katılım sağladı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, yarışa katılan tüm sporculara teşekkür ederek, "Marmaris'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen bisiklet yarışlarımızı bir kez daha başarıyla tamamladık. Tüm Türkiye'ye barış, huzur ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Barışla kalalım, huzurla kalalım, sporla kalalım" dedi. Muğla İl Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş ise, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu otelde gerçekleştirilen hain saldırının ardından binlerce kişinin buraya akın edişini sembolize eden bir yarıştır bu. Taşıdığı anlam ve manevi değer nedeniyle bu organizasyona diğerlerinden farklı bakıyor, ona ayrı bir önem atfediyoruz" ifadelerini kullandı. Ödül töreni, sekiz ayrı kategoride ödül alan yarışçıların madalya ve birincilere Marmaris Ticaret Odası'nın hediyesi olan altının takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Marmaris'te 15 Temmuz Anma Bisiklet Yarışı - Son Dakika

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