Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı - Son Dakika
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Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı

02.04.2022 17:23
Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen kış trofesinin 4. ayağının ilk günü tamamlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen kış trofesinin 4. ayağının ilk günü tamamlandı.

Bu yıl 13'üncüsü yapılan kış trofesinin dördüncü ayağına içlerinde Türkiye'nin de olduğu 4 farklı ülkeden 28 tekne ve 260 yelken yarışçısı katıldı. İlk gün planlanan 2 yarış rüzgarın 11 nat hızında olması sebebi ile yapıldı. IRC1 ve IRC2 olarak kategorize edilen teknelerde, yelkenciler deniz üzerinde Rotası Marmaris körfez içinde kurulan etapları hızlı, hatasız ve ilk olarak tamamlamak için mücadele ettiler.

İzmir'den yarış için Marmaris'e gelen 7 yıldır yelken sporu ile uğraşan 50 yaşındaki Mimar Mehmet Nezih Kırbeyi, "Biz bugün 11 kişilik ekibimizle yarıştık. İlk yarışta yanlış hesaplamadıysak birinci olduk, ikinci yarışta ikinci olmuş olabiliriz. Hava, rüzgar hepsi çok güzeldi keyifli bir yarış oldu" diyerek yarın ki yarışı birinci tamamlamak istediklerini belirtti.

Ekibin kaptanlığını yapan ve 10 yaşından beri bu sporu yapan 38 yaşındaki Elektronik Mühendisi Onur Tok da, "Bugün güzel bir yarış oldu, hava çok güzeldi parkurlar da çok güzeldi. Bugün birinci olduk, yarın ki yarışın sonucuna göre bu ayak derecemiz belli olacak. Daha önceki ayaklarda birinciliklerimiz var hedefimiz trofenin şampiyonu olmak. İzmir'den Marmaris'e geliyoruz burada ortam şartlar çok uygun Marmaris'i çok seviyoruz" dedi.

Önceki ayakta dereceye girenlere bu akşam Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü'nde kupaları takdim edilecek. - MUĞLA

Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı
Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı
Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı
Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı
Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı
Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı
Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı
Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı
Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı
Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı
Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı
Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı
Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı
Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı
Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı
Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı
Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı
Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı

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Marmaris, Türkiye, Yelken, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı - Son Dakika
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