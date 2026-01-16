Marmaris\'te \'Kış Trofesi\' başlıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından bu yıl 17. düzenlenecek olan MIYC Kış Trofesi ile 2026 yılında gerçekleştirilecek yarışların tanıtımı yapıldı.

MIYC Kulüp binasında düzenlenen toplantıda yönetim kurulu üyeleri, yaklaşan yarış organizasyonları ve kulübün faaliyet takvimi hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Tanıtım toplantısında konuşan MIYC yönetim kurulu üyeleri, 2026 yılı faaliyet kılavuzu doğrultusunda ülke ve bölge denizciliğine, turizme, kültüre ve sosyal yaşama katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Marmaris'in yelken sporu açısından büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Tüm organizasyonlarımızı Marmaris'i gerçek anlamda bir yelken merkezi haline getirecek bir vizyonla hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda yelken sporunun daha geniş kitlelere ulaşması için basın ve yayın organlarının desteğini çok önemsiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

240 bin izlenme sayısını aştı

Nisan 2025'te görevi devralan yeni yönetimin, kulübün en köklü organizasyonlarından biri olan 36. Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nı önemli yeniliklerle gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUTTAŞ, sponsorlar ve paydaş kurumların katkılarıyla yarışların şehir merkezine taşındığı belirtilirken, organizasyonun "Yelken Şehri Marmaris" anlayışıyla halkla iç içe gerçekleştirildiği vurgulandı. Tarihinde ilk kez canlı yayın anlatımlarıyla düzenlenen yarışların ortalama 240 bin izlenme sayısını aşarak, Türkiye'nin en çok izlenen ve en yüksek katılıma sahip yelken yarışları arasına girdiği kaydedildi.

50 genç sporcuya eğitim veriliyor

MIYC'nin sadece yarış organizasyonlarıyla değil, altyapı çalışmalarıyla da yelken sporuna katkı sunduğu belirtilen toplantıda, 2025 yılı içerisinde yeni sınıfların açıldığı aktarıldı. Özellikle 15 yaş altı sporcuların yelkenle tanışması amacıyla Optimist Kulübü'nün faaliyete geçirildiği, yaz döneminde yaklaşık 50 genç sporcuya eğitim verildiği ifade edildi. Genç sporcuların bu yıl 12 ulusal yarışa katılmasının hedeflendiği, haziran ayında Optimist ve Lazer sınıflarında yaz okullarının yeniden açılacağı duyuruldu.

2026'da ilk kez yapılacak yeni yarışlar tanıtıldı

Bu yıl ve 2026 yılında ilk kez düzenlenecek yeni organizasyonların da planlandığı açıklandı. Bu kapsamda Hemithea Kupası, 19 Mayıs Gençlik Kupası ve Avrupa'dan yoğun katılım beklenen, Edge ve One Design teknelerin yarışacağı üç gün süren City Race seri yarışlar organize edileceği bilgisi verildi. Yılın sonuna doğru ise bir Match Race organizasyonunun, bir Avrupa Şampiyonası ayağı olarak Marmaris'te yapılmasının planlandığı belirtildi. Organizasyon ekibinin, Marmaris'in elverişli deniz şartlarını uluslararası alanda daha görünür kılmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

"40 tekneyi aştık, kayıtlar sürüyor"

Toplantının ardından konuşan MIYC Başkanı Bülent Çelik, Kış Trofesi'ne olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Marmaris dışından, çevre il ve ilçelerden gelen yarışçılarımız var. Kayıtlar halen devam ediyor. Şu an 40 tekneyi aştık, 5-6 farklı ülkeden sporcular yarışlara katılıyor. Yarışçılar nisan ayının sonuna kadar Marmaris'te kalacak" dedi.

"İlk ayak yarın başlıyor"

Yarışların üç haftada bir düzenleneceğini belirten Çelik, "Toplam 6 ayaktan oluşan Kış Trofesi sonunda overall kupalar verilecek. İlk ayak yarın başlıyor, yarışlar nisan ayı sonunda tamamlanacak. Mayıs ayında teknik ve gezi yarışları başlayacak. Üç büyük yarışın ardından yaz sezonuna girilecek, sezon Race Week, Hemithea ve Burhanettin Tekdağ yarışlarıyla tamamlanacak" şeklinde konuştu.

Bu yıl 17. kez düzenlenecek olan Kış trofesi kayıtları bu akşam 20.00 da tamamlandı. 17-18 Ocak tarihlerinde 6 ayaktan oluşan trofenin ilk ayağı gerçekleşecek ve 40'tan fazla tekne ile 300'ü aşkın sporcu mücadele edecek. - MUĞLA