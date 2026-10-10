Marmaris'te MotoSurf ve Su Jeti Şampiyonası finali ikinci gün yarışlarıyla sürüyor - Son Dakika
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Marmaris'te MotoSurf ve Su Jeti Şampiyonası finali ikinci gün yarışlarıyla sürüyor

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Marmaris\'te MotoSurf ve Su Jeti Şampiyonası finali ikinci gün yarışlarıyla sürüyor
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Marmaris'teki İzeltaş MotoSurf ve Su Jeti Şampiyonası'nın final ayağı, ikinci gün yarışlarıyla sürüyor. Motosurf pro, open ve kadınlar kategorilerinde finaller koşulacak, başarılı sporcular ödüllendirilecek; şampiyona 11 Ekim Pazar su jeti finalleriyle sona erecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Türkiye İzeltaş MotoSurf ve Su Jeti Şampiyonası'nın final ayağı, ikinci gün yarışlarıyla sürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle İçmeler sahilinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde sporcular, parkur kontrolü ve Motojet (E-Foil) antrenman turlarının ardından dereceye girebilmek için dalgalarla mücadele etti.

Günün ilk bölümünde motosurf pro, motosurf open ve motosurf kadınlar kategorilerinde etap yarışları gerçekleştirilirken, motojet sınıfında ise 3. etap yarışları koşuldu.

Akşam seansında ise motosurf pro, open ve kadınlar kategorilerinde koşulacak final yarışlarının ardından, başarılı olan sporcular için ödül töreni düzenlenecek.

Şampiyona, 11 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek sujeti final mücadeleleriyle tamamlanacak.

Kaynak: AA
MarmarisPazarMuğlaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te MotoSurf ve Su Jeti Şampiyonası finali ikinci gün yarışlarıyla sürüyor - Son Dakika
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