Marmaris\'te Serkan Yazıcı ve Marmaris Kaymakamı ralli denemesi yaptı

Spor

Muğla'nın Marmaris ilçesi Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, Marmaris sanayisinde çalışan gençler, genç iş insanları ve basın mensupları ile ralli aracı ile sürüş denemesi yaptı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya önümüzdeki hafta yapılacak olan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı olan Ege Rallisi Marmaris etabı parkurlarını denetlemek için çıktığı bölge de Yazıcı'nın yan koltuğuna oturarak ralli deneyimi yaşadı.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi tepesi Asparan bölgesi tarafında bugün Serkan Yazıcı ve Ege Otomobil Spor Kulübü temsilcileri, deneme sürüşü yaptılar. 4 Türkiye Şampiyonluğu kazanmış, dünya ralli şampiyonasına katılmış uzman pilot Serkan Yazıcı bugün sanayide çalışan gençler ile bir araya gelerek sürüş deneyimi yaşattılar. 'İnanılmaz bir tecrübeydi' şeklinde konuşan konuklar Yazıcı'nın tecrübesinden dolayı korkmadıklarını ifade ettiler. Sanayide çalışan Yiğit Dündar; "Çok güzeldi ama ikinci virajdan sonra insan rahatlıyor ve keyfe bırakıyor kendini. Serkan Bey'e de buradan çok teşekkür ediyorum bize böyle bir deneyim yaşattığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye Ulusal Ralli Şampiyonası'nın 2. Ayağı olan Ege Rallisi'ne bu yıl 22 - 24 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacak olan Marmaris'te ralli sporunun doğayla uyum içinde olduğunu göstermek amacı ile böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Serkan Yazıcı; "Söyleyecek aslında çok şey var. Öncelikle sanayide ki gençler ağırlıklı olarak seçtim. Sanayide otomobil tamiri yapan, otomobile aşık olan gençlerin bunu yaşamasını istiyordum. Onlara küçük bir hediye diyelim. Hem basınımız hem de yerel olarak mümkün olan mertebe yıl boyunca bu fırsatla ben sadece Türkiye Şampiyonası'nda yetişen turnuvalarda beraber katılıp tüm Marmaris'i ralli ile ilgili bilinçlendirmek istiyorum. Ne kadar güzel bir doğa sporu olduğunu anlatmak istiyorum" dedi.

"Herkesi Marmaris'e davet ediyoruz"

Parkurların denetimin yapmak için bölgeye çıkan ve Şampiyon Pilot Serkan Yazıcı ile sürüş deneyimi yaşayan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ise "Cumhurbaşkanımızın kısa süre önce ilçemize yapmış olduğu ziyarette gündeme gelen Otomobil Sporları Federasyonu'nun Marmaris, Ula, Akyaka, Akbük istikametine devam edecek olan turnuvası olan Ege rallisi için bugün ekipler gelmeye başladı. Alanı keşfediyorlar ve aynı zamanda da ilçemizde ve bölgemizde tanıtımlarında yapıyorlar. Biz de bu doğrultuda yapılan çalışmaları incelemek için denetlemek için de bölgeye gelmiştik. Asparan mevkiine ve burada da hazır gelmişken de biz de bu deneyimi yaşadık. Adrenalini yüksek bir spormuş onu gördük. Gençlerimizi, halkımızı 22, 23, 24 Mart'ta ilçemiz Marmaris'te başlayacak olan ve Akbük'te bitecek olan etaplara Ege Rallisin'e davet ediyoruz. Hem adrenalini yaşamaya hem spor zevkini yaşamaya hem de klasik spor araçlarına görmeye Marmaris'e davet ediyoruz" diyerek yaşadığı deneyimin de heyecanlı olduğunu belirtti. - MUĞLA