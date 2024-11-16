Marmaris Ultra Maratonu Başladı

Spor

İLK kez düzenlenen Marmaris Ultra Maratonu bugün erken saatlerde başladı.

Marmaris Ultra'da 76K, 48K, 30K, 16K'lık parkurların startı Atatürk Heykelinden verildi. Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden bin sporcuyu bir araya getiren Anadolu Sigorta Marmaris Ultra'da startı Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cem Tuncel verdi.

Marmaris sahilinden başlayan yarışta sporcular, Mezargediği ve Yeşil Belde'den devam ederek yeşilliklere doğru yol aldılar. Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı, Balan Dağı üzerinden geçen yarışçılar, yine maviyle buluşarak yarışı Marmaris sahilinde bitirecekler.

"Maviden Yeşile Bir Yolculuk" sloganı gerçekleşecek yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarında, Anadolu Sigorta isim sponsorluğunda, Marmaris Belediyesi ana sponsorluğunda ve Garmin, Uludağ İçecek, Herbalife Türkiye sponsorluğunda koşuldu. Bugün saat 07.00'de 76K ve 48K'nın verilirken saat 08.00'de ise 30K ve 16K'nın startı verildi. 5K etabı ise yarın saat 09.00'da verilecek.

TOHUMLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Marmaris Ultra'da yer alan sporcular, koşu deneyimlerini ölümsüzleştirdi. Marmaris'in eşsiz doğasındaki parkurlarda kıyasıya mücadele verilirken yarışçılar, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla tohumları toprakla buluşturdular.

ACAR ÜNLÜ: ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Çok güzel bir organizasyon. Bu sene ilki gerçekleşiyor. Devamının daha kuvvetli şekilde gelmesi için biz de elimizden geleni yapacağız. Bütün sporculara keyifli, güzel bir yarış diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER YARIN VERİLECEK

Organizasyonda 5K'lık parkur yarın koşulacak. Yarışın ardından tüm kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Ödül töreni öncesinde ise Neyzen konseri düzenlenecek.

(LAR)