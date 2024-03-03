Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Kış Trofesi\'nin 3. ayak yarışları sona erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün (MIYC) 15. kez düzenlenen 7 ülkeden 38 yelkenli yatın katıldığı Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları bugün yapılan iki yarışla sona erdi.
Türkiye dahil Azerbaycan, Belarus, Fransa, Letonya, Fransa, Ukrayna ve Rusya'dan 38 yelkenli yat ile 350 sporcunun katılım sağladığı yarışın 3. ayağı 2 Mart'ta başlayıp, bugün sona erdi. İlk gün yetersiz rüzgar sebebi ile iptal edilen yarışlarda bugün koy içinde iki yarış yapıldı. Marmaris'teki Marina'da bağlı bulunan yatlar, kulüpte hakem heyetinin verdiğini brifingin ardından ayrılarak körfez içinde bir süre antrenman turları atmalarının ardından hakem heyetinin işareti ile yarışlara başladı.
Bugün yapılan yarışlarda sınıflarına göre dereceye giren yatlar ve kaptanları şöyle oldu:
IRC 0 Grubu
1. Wings Racing teknesi ile Kaptan Fırat Şahin
2. Vakkoroma teknesi ile Kaptan Cem Hakko
3. Boreas teknesi ile Kaptan Erkan Bilsev
IRC 1 Grubu
1.WMG yelken teknesi ile Kaptan Doğukan Kandemir
2. KOI teknesi ile Kaptan Vedat Tezman
3. Strekoza teknesi ile Kaptan Mikail Mishchenko
IRC 2 Grubu
1. Corendon Cheese teknesi ile Kaptan Güney Kaptan
2. Ada Sailor teknesi ile Kaptan Alp Doğuoğlu
3. İzmir yelken teknesi ile Kaptan Kaan Özgönenç
IRC 3 Grubu
1. M2 DRD Hotels teknesi ile Kaptan Hasan çıplak
2. Auriga teknesi ile Kaptan Behlül Usluoğlu
3. EXIT teknesi ile Kaptan Emre derman
5 ayaktan oluşan MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayağı 6 Nisan'da başlayıp 7 Nisan'da yapılacak yarışların ardından sona erecek. - MUĞLA
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