Marmaris Yat Marin Milas FK, Şampiyonluğu Kaçırdı

BÖLGESEL Amatör Lig 7'nci Grup'ta son haftaya 3 puan farkla lider girmesine rağmen evinde en yakın rakibi 1922 Akşehirspor'a uzatmada kalesinde gördüğü 2 golle 3-1 yenilerek şampiyonluktan olan Marmaris Yat Marin Milas FK, Play-Off'ta da hüsran yaşadı. Ligin final haftalarında kabus gören Marmaris ekibi evindeki Play-Off maçında 1923 Afyonkarahisarspor'a 1-0 yenilerek elendi. Marmaris, amatör ligden çıkma fırsatını kaçırdı. Bölgesel Amatör Lig'de Ege ekiplerinden Manisaspor evinde Akhisar 45 FSK'yı 4-2, Torbalıspor da Gaziemir Gençlik'i 4-1 yenerek Play-Off'ta üst tura yükseldi. Yeşil Çivril Belediyespor ise Manavgat Belediyespor'a deplasmanda penaltılarla 5-4 yenilerek havlu attı.