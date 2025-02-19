Masa Tenisi İl Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Masa Tenisi İl Birinciliği Tamamlandı

Masa Tenisi İl Birinciliği Tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Masa Tenisi il birinciliği; madalya ve kupalarla sona erdi.

19.02.2025 12:07
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Afyonkarahisar'da Masa Tenisi il birinciliği müsabakaları Çiğiltepe Spor Salonu'nda tamamlandı.

Yıldızlar ve Ferdi kategorilerinden oluşan müsabakalara birçok sporcu katılım sağladı. Müsabakaların ardından başarılı olan sporculara madalya ve kupaları Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Bugün burada, Afyonkarahisar'ın geleceği olan genç sporcularımızın başarısına şahitlik ettik. Bu tür etkinlikler, sporun yaygınlaşması ve çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişmesi açısından büyük bir öneme sahip. Afyonkarahisar, sporla iç içe bir şehir olmaya devam edecek. Masa tenisi gibi strateji ve hızlı düşünme gerektiren sporlarda gençlerimizin kendilerini geliştirmesi, onları gelecekte çok daha büyük başarılara taşıyacaktır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etkinlik, Gençlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Masa Tenisi İl Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika

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