Masa Tenisi İl Temsilcisi Naif Dünek - Son Dakika
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Spor

Masa Tenisi İl Temsilcisi Naif Dünek

Masa Tenisi İl Temsilcisi Naif Dünek

Naif Dünek, Masa Tenisi Adıyaman İl Temsilciliğine atandı ve spor için çalışmalar yapacağını belirtti.

16.01.2025 16:00
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Masa Tenisi Adıyaman İl Temsilciliğine Naif Dünek atandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Masa Tenisi Adıyaman İl Temsilciliğine Naif Dünek getirildi. Yaygın bir spor haline gelen ve büyük ilgi gören Masa Tenisi Adıyaman İl Temsilciliğine atandığı için mutlu olduğunu vurgulayan Naif Dünek, "Masa tenisi il temsilciliğine atanmanın onurunu yaşıyorum. Bu görevi layıkıyla yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Bu yolda bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. İlimizde masa tenisi sporuna oldukça yoğun bir ilgi var. Bizler bu ilgiyi daha da üst seviyelere çıkartmanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

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