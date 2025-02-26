Masa Tenisi Küçükler Güneybatı Bölgesi Yarışmalarında Muğla'nın Başarısı - Son Dakika
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Masa Tenisi Küçükler Güneybatı Bölgesi Yarışmalarında Muğla'nın Başarısı

Masa Tenisi Küçükler Güneybatı Bölgesi Yarışmalarında Muğla\'nın Başarısı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Küçük Kadın Takımı, Denizli'de düzenlenen Güneybatı Bölgesi Takım Yarışmaları'nda üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Başkan Ahmet Aras, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

26.02.2025 15:22  Güncelleme: 15:24
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Masa Tenisi Küçükler Güneybatı Bölgesi Takım Yarışmaları Denizli'de gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları turnuvada üçüncü olarak 09-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Çorum'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Denizli'de düzenlenen Küçükler Güneybatı Bölgesi Takım Yarışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Aybige Feride Üstündağ, Buğlem Gündüz, Eylül Demirtaş ve Derin Zeynep Kılıç ile katıldı. Toplamda 57 takım ve 180 sporcunun katıldığı müsabakalarda Muğla Büyükşehir Belediyesi Aybige Feride Üstündağ, Buğlem Gündüz, Eylül Demirtaş ve Derin Zeynep Kılıç Küçük Kadın Takımı ile üçüncü oldu ve Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Masa Tenisinde elde ettikleri başarılar nedeni ile Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Küçük Kadın Takımı'nı ve antrenörleri Hale Balım Üstündağ'ı kutladı ve Çorum'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda sporcularının başarılı sonuçlar elde edeceğine de inandıklarını belirtti.

Başkan Aras; "Muğla'mızda sporun her branşında başarılı sporcular yetişmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Masa tenisi, okçuluk, voleybol, taekwondo, satranç, tenis, atletizm ve diğer spor dallarında Büyükşehir Spor Kulübümüz bünyesinde Muğlamızı başarıyla temsil eden sporcularımız yetişiyor ve bu sporcular Milli Takıma kadar yükselerek bizleri de gururlandırıyor. Güneybatı Bölgesi takım yarışmalarında elde ettikleri başarılı sonuçla Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Aybige, Buğlem, Eylül, Derin'i ve onların bu başarıları elde etmelerini sağlayan antrenörleri Hale Balım Üstündağ'ı kutluyorum. Türkiye Şampiyonası'nda da bizleri gururlandırmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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