Masa Tenisi Turnuvası Erzincan\'da Yapıldı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Doğu Anadolu Bölge Turnuvası, 02-03 Ekim 2024 tarihlerinde Erzincan'da gerçekleşti. 48 sporcunun katıldığı turnuvada erkeklerde Muş, kadınlarda ise Malatya birinciliği elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Doğu Anadolu Bölge Turnuvası, 02-03 Ekim 2024 tarihlerinde Erzincan'da başarıyla gerçekleştirildi. Turnuvaya 7 erkek ve 5 kadın takım olmak üzere toplamda 48 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Gelin Sporda Buluşalım" projesi kapsamında, kamuda görev yapan personelin sporla iç içe olması, iş birliği ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, bu tür organizasyonlarla çalışanlara spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve beden ile ruh sağlığını korumak amaçlanıyor.

Turnuvada başarılı olan takımlar, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirerek, iş birliği içerisinde daha sağlıklı bir yaşam sürdürmenin önemini vurguladılar.

Müsabaka Sonuçları

Turnuva boyunca kıyasıya mücadele eden sporcuların elde ettiği dereceler şu şekilde:

Erkekler Kategorisi:

1.Muş, 2. Bitlis, 3.Erzincan, 4.Elazığ

Kadınlar Kategorisi:

1.Malatya, 2. Iğdır, 3. Ağrı, 4.Bitlis - ERZİNCAN