Masa Tenisi Turnuvası Erzincan'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Masa Tenisi Turnuvası Erzincan'da Yapıldı

Masa Tenisi Turnuvası Erzincan\'da Yapıldı

Erzincan'da düzenlenen turnuvada Muş erkekler, Malatya kadınlar birinciliği elde etti.

05.10.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Doğu Anadolu Bölge Turnuvası, 02-03 Ekim 2024 tarihlerinde Erzincan'da gerçekleşti. 48 sporcunun katıldığı turnuvada erkeklerde Muş, kadınlarda ise Malatya birinciliği elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Doğu Anadolu Bölge Turnuvası, 02-03 Ekim 2024 tarihlerinde Erzincan'da başarıyla gerçekleştirildi. Turnuvaya 7 erkek ve 5 kadın takım olmak üzere toplamda 48 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Gelin Sporda Buluşalım" projesi kapsamında, kamuda görev yapan personelin sporla iç içe olması, iş birliği ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, bu tür organizasyonlarla çalışanlara spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve beden ile ruh sağlığını korumak amaçlanıyor.

Turnuvada başarılı olan takımlar, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirerek, iş birliği içerisinde daha sağlıklı bir yaşam sürdürmenin önemini vurguladılar.

Müsabaka Sonuçları

Turnuva boyunca kıyasıya mücadele eden sporcuların elde ettiği dereceler şu şekilde:

Erkekler Kategorisi:

1.Muş, 2. Bitlis, 3.Erzincan, 4.Elazığ

Kadınlar Kategorisi:

1.Malatya, 2. Iğdır, 3. Ağrı, 4.Bitlis - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Doğu Anadolu, Etkinlikler, erzincan, Turnuva, Malatya, Gençlik, Yaşam, Kamu, Spor, Muş, Son Dakika

Son Dakika Spor Masa Tenisi Turnuvası Erzincan'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
13:12 TFF’de büyük skandal Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı TFF'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
09:49 Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler
09:29 Fatih’teki çifte cinayette kan donduran detay Fatih'teki çifte cinayette kan donduran detay
15:40 Şanlıurfa’da bir ilk Kadın otobüs şoförü görevine başladı Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:21 Beyoğlu sapıklarından birinin ’ahlak’ paylaşımı “pes artık“ dedirtti Beyoğlu sapıklarından birinin 'ahlak' paylaşımı "pes artık" dedirtti
15:18 Hamsilere adım adım takip Hamsilere adım adım takip
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 13:46:42. #1.13#
SON DAKİKA: Masa Tenisi Turnuvası Erzincan'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement