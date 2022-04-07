Masa tenisi tutkunları Maltepe'de buluştu - Son Dakika

Maltepe, sporun her dalında etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Maltepe Belediyesi, Dünya Masa Tenisi Günü'nde Yalçın Kızılay Spor Kompleksi'nde Masa Tenisi Turnuvası düzenledi.

Decathlon işbirliğiyle, 16-39 ve 40 yaş üstü kadınlar ve erkekler olmak üzere dört kategoride yapılan turnuvaya onlarca masa tenisi tutkunu katıldı. Oldukça çekişmeli geçen ve seyircilerin de ilgiyle izlediği müsabakalar sonucunda Erkekler 16-39 yaş grubunda Engin Demiryürek birinci, Uğur Kaylan ikinci, Tarık Sarı ise üçüncü oldu.

Erkekler 40 yaş üzeri grupta ise Korkut Durmuş birinci, İsmail Atak ikinci, Ensar Kılıç ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise 16-39 yaş grubunda Melike Kamar birinci, Şevval Deniz ikinci, İrem Nur Doğan da üçüncü oldu. Kadınlar 40 yaş üzeri grupta, Ebru Banu Doğan birinci, Eliz Gamze Gözne ikinci, Güldehen Özakman ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere kupa, madalya ve özel hediyeler verilirken, müsabakalara katılan herkese katılım belgesi verildi. - İSTANBUL