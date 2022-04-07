Masa tenisi tutkunları Maltepe'de buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Masa tenisi tutkunları Maltepe'de buluştu

07.04.2022 15:49
Masa tenisi tutkunları Maltepe'de buluştu

Maltepe, sporun her dalında etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Maltepe, sporun her dalında etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Maltepe Belediyesi, Dünya Masa Tenisi Günü'nde Yalçın Kızılay Spor Kompleksi'nde Masa Tenisi Turnuvası düzenledi.

Decathlon işbirliğiyle, 16-39 ve 40 yaş üstü kadınlar ve erkekler olmak üzere dört kategoride yapılan turnuvaya onlarca masa tenisi tutkunu katıldı. Oldukça çekişmeli geçen ve seyircilerin de ilgiyle izlediği müsabakalar sonucunda Erkekler 16-39 yaş grubunda Engin Demiryürek birinci, Uğur Kaylan ikinci, Tarık Sarı ise üçüncü oldu.

Erkekler 40 yaş üzeri grupta ise Korkut Durmuş birinci, İsmail Atak ikinci, Ensar Kılıç ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise 16-39 yaş grubunda Melike Kamar birinci, Şevval Deniz ikinci, İrem Nur Doğan da üçüncü oldu. Kadınlar 40 yaş üzeri grupta, Ebru Banu Doğan birinci, Eliz Gamze Gözne ikinci, Güldehen Özakman ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere kupa, madalya ve özel hediyeler verilirken, müsabakalara katılan herkese katılım belgesi verildi. - İSTANBUL

Masa tenisi tutkunları Maltepe'de buluştu
Masa tenisi tutkunları Maltepe'de buluştu
Masa tenisi tutkunları Maltepe'de buluştu
Masa tenisi tutkunları Maltepe'de buluştu
Masa tenisi tutkunları Maltepe'de buluştu
Masa tenisi tutkunları Maltepe'de buluştu

YORUMLAR
500
Ramazan'da kan stokları azaldı, Kızılay bağışçıları kan vermeye çağırdı Ramazan'da kan stokları azaldı, Kızılay bağışçıları kan vermeye çağırdı Son dakika! Tokat'ta polisler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu Son dakika! Tokat'ta polisler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu

Maltepe Belediyesi, Kızılay, Maltepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Masa tenisi tutkunları Maltepe'de buluştu - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Çöpe dökülen sebze videolarına dair açıklama bakanlıktan geldi: Çoğu eski tarihli!
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
15:47 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'in geçmişini Helin öğrenecek mi?
15:46 19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı
15:43 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar?
15:42 UEFA resmen açıkladı! Finansal Fair Play kurallarında değişiklik: Harcama limiti değişti
15:31 ABD'den Türkiye'ye "Rus oligark" mesajı: Kirli paranın havuzu olmayın
15:19 Aşk Mantık İntikam dizisinde bu akşam neler olacak? Ozan ve Esra kavga etmeden durabilecek mi?
15:17 Arka Sokaklar dizisinde bu akşam neler olacak? Mesut ve Cemal arasında neler yaşanacak?
15:12 Mansur Yavaş'tan tek cümlelik adaylık yanıtı: Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 16:06:47. #1.11#
SON DAKİKA: Masa tenisi tutkunları Maltepe'de buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement