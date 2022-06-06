Bahçeşehir Spor Salonu'nda Kuruluşlar ve Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvasında 16 takım ve 64 sporcu mücadele etti. Turnuva sonucunda Düzce Barosu birinci, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ikinci, Düzce Sağlam Oto Expertiz üçüncü ve Düzce Üniversitesi dördüncü oldu.

Kaynak: İHA

Bahçeşehir, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Masa Tenisinde Düzce Barosu şampiyon oldu - Son Dakika

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