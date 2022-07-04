Masa tenisinde veteranlar raketlerini yarıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Masa tenisinde veteranlar raketlerini yarıştırdı

04.07.2022 11:55
Masa tenisinde veteranlar raketlerini yarıştırdı

Eskişehir'de düzenlenen Veteran Masa Tenisi İl Birinciliği turnuvasında sporcular raketlerini yarıştırdı.

Eskişehir'de düzenlenen Veteran Masa Tenisi İl Birinciliği turnuvasında sporcular raketlerini yarıştırdı.

Turnuva 3 Temmuz günü Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvada; kadınlar, 45 yaş altı erkekler ve 45 yaş üstü erkekler kategorilerinde sporcular raketlerini yarıştırdı.

45 yaş üstü erkeklerde; Fehmi Yavuzer 1'inci, Önder Orhan 2'nci, Aydın Demirkol 3'üncü ve Vasvidin Göre 4'üncü oldu. 45 yaş altı erkeklerde; Alp Doğukanlı 1'inci, Bilal Karaçayır 2'nci, Fatih Şişman 3'üncü ve Sadık Uluğ 4'üncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise; Şahide Temizkanlı 1'inci, Duygu Çömez Küçüktepe 2'nci ve Deniz Sevil 3'üncü oldu. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Güroymak'ta 'Yaz Spor Okulu' açılışı yapıldı Güroymak'ta 'Yaz Spor Okulu' açılışı yapıldı Doğa sporcuları akşam yürüyüşünde gün batımının keyfini çıkardı Doğa sporcuları akşam yürüyüşünde gün batımının keyfini çıkardı
Kaynak: İHA

Kemal Unakıtan, Eskişehir, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Masa tenisinde veteranlar raketlerini yarıştırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:42 Bahar Candan pembe parlak bikinisiyle olan pozunu "Evlenince sileceğim" diyerek paylaştı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:59:30. #1.11#
SON DAKİKA: Masa tenisinde veteranlar raketlerini yarıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement