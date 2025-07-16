Maurizio Sarri Tedavi Altında

LAZIO Teknik Direktörü Maurizio Sarri, yaşadığı rahatsızlık sonrası Roma'daki Villa Mafalda kliniğinde tedavi altına alındı.

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da Maurizio Sarri şoku yaşanıyor. 66 yaşındaki tecrübeli teknik adam, yaşadığı rahatsızlık sonrasında tedavi altına alındı. Sarri'nin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmazken, bir süre klinikte kalacağı ve tedavisinin süreceği bildirildi.

30 Temmuz'da Fenerbahçe, 2 Ağustos'ta ise Galatasaray ile hazırlık maçı oynayacak Lazio'da, Sarri'nin takımın başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.