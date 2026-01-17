Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir - Son Dakika
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

17.01.2026 11:15
Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, Gaziantep FK maçında atacağı gollerle kulüp tarihinde önemli bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Icardi, bu maçta iki gol atması durumunda en golcü yabancı oyuncu unvanını elde edecek. Şu ana kadar Galatasaray kariyerinde 71 gol atan Icardi, Gaziantep FK ağlarına iki gol bırakması halinde Gheorghe Hagi'nin 72 gollük rekorunu geçerek kulüp tarihine geçmeyi hedefliyor. Icardi, bir gol atması durumunda ise Hagi'nin rekoruna ortak olacak.

2022-23 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Gaziantep FK karşılaşmasına farklı bir motivasyonla hazırlanıyor. 32 yaşındaki golcü, bu akşam atacağı gollerle sarı-kırmızılıların tarihine geçme fırsatı yakalayacak.

HAGI'NİN REKORU GÜNDEMDE

Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 71 gole ulaşan Icardi, Gaziantep FK ağlarını iki kez havalandırması halinde 72 gollük Gheorghe Hagi seviyesini geçerek kulüp tarihinde en golcü yabancı oyuncu olmayı hedefliyor. Icardi bir gol atarsa Hagi'nin rekoruna ortak olacak.

KUPADA PENALTI KAÇIRMIŞTI

Icardi, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor maçında penaltı atışından yararlanamamıştı. Yıldız forvet, ligde ise Gaziantep FK karşısında hem takımına katkı vermek hem de rekor hedefini yakalamak için sahada olacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    her hafta hagi yi geciyor bu da ilginc ) 4 0 Yanıtla
