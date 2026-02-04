Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti - Son Dakika
Spor

Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
04.02.2026 20:45
İstanbul'a attığı gol sonrası Galatasaray'da 73 gole ulaşan Mauro Icardi, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Süper Lig devi Galatasaray ile İstanbulspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

MAURO ICARDİ MAÇA GOLLE BAŞLADI

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında maça golle başladı. Mücadelenin 5. dakikasında topu alan Ahmed Kutucu ceza sahasının solundan son çizgiye inip pasını penaltı noktasına çıkardı. O noktada bulunan Icardi tek vuruşla topu yerden sağ köşeye gönderdi.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Arjantinli yıldız, bu golle birlikte Galatasaray tarihine geçti. Galatasaray'da 73 gole ulaşan Mauro Icardi, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.

Son Dakika Spor Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    fenerin kocası 27 27 Yanıtla
  • Ömer Akçay Ömer Akçay:
    Tebrikler icardi 33 10 Yanıtla
  • umbu gumbu umbu gumbu:
    2 senede gs nin efsanesi dediği hagi yi geçti.. bir de hagiyi alexle kıyaslıyorlar alexin attığı kadar atsında görelim 7 25 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    inş 1750 gol atar, bu yeni Türkiye’ye böyle şeref dolu lig, MHK ve golcüleri yakışırdı zaten :)) 9 3 Yanıtla
  • 4480 4480:
    osimhen geçer o rekorda bir daha kırılmaz 7 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
