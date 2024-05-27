Mauro Icardi: Galatasaray Türkiye'nin en iyisi ve en büyüğü - Son Dakika
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Mauro Icardi: Galatasaray Türkiye'nin en iyisi ve en büyüğü

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Konyaspor'u mağlup ederek şampiyon olduklarını ve Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyisi ve en büyüğü olduğunu söyledi. Icardi ayrıca zorlu bir süreç geçirdiğini ve gol kralı olmanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Türkiye'deki taraftarların sevgisi ve motivasyonuyla mutlu olduğunu ifade etti.

27.05.2024 00:43
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, uzun bir yılı geride bıraktıklarını söyleyerek, "Galatasaray'ın, Türkiye'nin en iyisi olduğunu, Türkiye'nin en büyüğü olduğunu tekrardan gösterdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, yaptığı uyku hareketiyle ilgili olarak, "Bir cevap niteliğindeydi. Biliyorsunuz futbol dışında sezon boyuncu birçok faktörle mücadele etmemiz gerekti. Fenerbahçe başkanının, bizim kulübümüzün başkan vekili ile ilgili bazı sözleri vardı. Her fırsatta bizim hakkımızda kötü laflar edildi. Biz de sahada kendimizi gösterdik. Bugün buradayız. İki sene üst üste sahada yaptığımız şeylerle şampiyon olduk. Türkiye'de bizi çok seven taraftarlar var. En büyük taraftar kitlesine sahibiz. Biz de onları iki yıl üst üste şampiyon yaptığımız için çok mutluyuz. Hak edenin biz olduğumuz buradan belli oluyor. Çünkü bütün rekorları kırarak buraya geldik. 11 zor ayın sonunda bunu başardık" diye konuştu.

"Gol kralı olmak mutluluk verici"

Zor bir süreç geçirdiğini ifade eden Icardi, "Özellikle son aylarda çok zorluk yaşadım. Evimizdeki Beşiktaş maçında bileğimden sakatlık yaşadım. Ondan sonra kaslarla ilgili birçok sakatlığım oldu. 5-6 ay boyunca anesteziyle antrenman yapmam gerekti. Bazen ağrımdan dolayı antrenman kaçırmak zorunda kaldım. Fakat maçlarda her zaman takımımın yanında olayım, gollerimle takımıma yardımcı olayım istedim. Elimden geleni yapmak ve yüzde 100 olmasam da orada olmak önemliydi. Benim için bazı kötü dilekleri olan insanlar var. Çok az sayı da onların da karşısında şu anda burada olmak mutluluk verici. Gol kralı olmak mutluluk verici. Tekrar şampiyon olduk" şeklinde konuştu.

Arjantinli futbolcu, Türkiye'de çocukların ona karşı gösterdiği sevginin hatırlatılması üzerine, "Çok güzel ve gurur verici. Bu konuda Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Onun dışında eşime teşekkür etmek istiyorum. Çünkü buraya gelmemi sağlayan onlar oldu. Paris'teyken acaba kalsam mı, devam etsem mi dediğim sırada, eşim ve Erden Timur beni ikna etti. Aynı zamanda kulüpte çalışanlara teşekkür ediyorum. Yeni nesillerin futbolcu olma hayalleri ve bizi görüp de büyük hayaller yaşamaları için motive edebildiğim için mutlu oluyorum. En güzel duygu asılında bu. Sahada herkesin farklı rolleri var. Ben de kendi rolümü yapmaya çalışıyorum. Bana sevgi gösteren insanlara geri verebiliyor olmak mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi ayrıca herkesi kutlamalara davet ederek, "Uzun bir yıldı. Galatasaray'ın, Türkiye'nin en iyisi olduğunu, Türkiye'nin en büyüğü olduğunu tekrardan gösterdi" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mauro Icardi: Galatasaray Türkiye'nin en iyisi ve en büyüğü - Son Dakika

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