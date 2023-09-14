Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın cam kenarındaki çıplak pozu olay oldu: Yenge ne yapıyorsun!

En az Mauro Icardi kadar popüler olan eşi Wanda Nara son pozuyla büyük ses getirdi. Cam kenarında soyunan Nara için yüzlerce yorum yapıldı.

TARAFTARLARDAN YORUM YAĞDI

Wanda Nara'nın gündem yaratan pozuna Galatasaray taraftarları, "Yenge ne yapıyorsun!" şeklinde yorumlarda bulundu. Fotoğraf kısa süre içinde gündem olurken, Wanda Nara sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:

Wanda Nara'nın çıplak pozu: