Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın cam kenarındaki çıplak pozu olay oldu: Yenge ne yapıyorsun! - Son Dakika

Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın cam kenarındaki çıplak pozu olay oldu: Yenge ne yapıyorsun!

Son Güncelleme: 14.09.2023 15:37

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın cam kenarında soyunarak çekilen fotoğrafı büyük ses getirdi. Kısa süre içinde gündem olan Nara için sarı-kırmızılı taraftarlar, "Yenge ne yapıyorsun!" yorumlarında bulundu.

En az Mauro Icardi kadar popüler olan eşi Wanda Nara son pozuyla büyük ses getirdi. Cam kenarında soyunan Nara için yüzlerce yorum yapıldı.

TARAFTARLARDAN YORUM YAĞDI

Wanda Nara'nın gündem yaratan pozuna Galatasaray taraftarları, "Yenge ne yapıyorsun!" şeklinde yorumlarda bulundu. Fotoğraf kısa süre içinde gündem olurken, Wanda Nara sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:

Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın cam kenarındaki çıplak pozu olay oldu: Yenge ne yapıyorsun!
Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın cam kenarındaki çıplak pozu olay oldu: Yenge ne yapıyorsun!
Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın cam kenarındaki çıplak pozu olay oldu: Yenge ne yapıyorsun!

Wanda Nara'nın çıplak pozu:

Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın cam kenarındaki çıplak pozu olay oldu: Yenge ne yapıyorsun!

Mauro Icardi, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın cam kenarındaki çıplak pozu olay oldu: Yenge ne yapıyorsun! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın cam kenarındaki çıplak pozu olay oldu: Yenge ne yapıyorsun! - Son Dakika
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