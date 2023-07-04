Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'dan astronomik teklif! Galatasaray defterini kapatabilir - Son Dakika
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Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'dan astronomik teklif! Galatasaray defterini kapatabilir

04.07.2023 09:45

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, 2 yıl için 80 milyon euroluk bir sözleşme teklif etti. Suudi ekip ayrıca, PSG'ye 20 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduklarını belirtirken, Icardi'nin bu teklife vereceği yanıt merak konusu oldu.

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den bonservisini almak istediği Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan'dan 80 milyon euroluk bir teklif aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

2 YIL İÇİN SERVET ÖDEYECEKLER

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre; Al Shabab, Mauro Icardi'ye 2 yıl için 80 milyon euroluk bir sözleşme teklif etti. Suudi Arabistan ekibi PSG'ye ise 20 milyon euro bonservis ödemeye hazır. Astronomik teklife Arjantinli yıldızın vereceği yanıt merak konusu olurken, transferin akıbetinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

Mauro Icardi geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'da 26 resmi maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 23 gol ve 8 asistlik performansa imza attı.

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Suudi Arabistan, Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'dan astronomik teklif! Galatasaray defterini kapatabilir - Son Dakika
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