Mavi Kelebekler, Kastamonu maçında liderliği korumak istiyor

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 7 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kastamonu Belediyespor maçından galibiyetle dönmek istiyor.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi 7'nci hafta maçında lider Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda Kastamonu Belediyespor kulübü ile karşılaşacak. Ligde oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan Mavi Kelebekler, Yalıkavak karşısında aldığı mağlubiyete rağmen liderliğini sürdürüyor. Ligin güçlü ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'u deplasmanda mağlup ederek evinde aldığı mağlubiyeti telafi etmek isteyen Konyaaltı Belediyespor, maça bu moral ve motivasyon ile hazırlanıyor.

"Hedefi olan bir takımız"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, son birkaç dakikasına önde girdikleri Yalıkavak maçının kaybedilmesini nazar boncuğu olarak nitelediklerini söyledi. Esen, "Geçen hafta kendi seyircimiz önünde, çok da iyi oynadığımız maçı son dakikalarda rakibe hediye ettik. Hedefi olan takımlar zaman zaman böyle yol kazaları yaşayabilir ama mühim olan sezon sonunda ligi nerede tamamlayacağımız. Kastamonu Belediyespor maçıyla beraber yeni bir galibiyet serisinin başlayacağına inanıyorum. Takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

" Antalya'ya lider dönmek istiyoruz"

adın Hentbol Takımı Antrenörü Birol Ünsal ise beş haftalık galibiyet serisine bir haftalığına ara verdiklerini, hafta sonu yeni bir seriye başlayacaklarını söyledi. Ünsal, "Geçen hafta kendi evimizde beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Karşılaşmanın son anlarına kadar önde oynadık ama birkaç dakikalık konsantrasyon eksikliği mağlubiyeti getirdi. Sporun içinde bunlar var ama hemen toparlanıp önümüzdeki maça konsantre olabilecek bir kadroya sahibiz. Lider olarak gideceğimiz Kastamonu'dan galibiyet alarak Antalya'ya lider olarak dönmek istiyoruz" diye konuştu.

"Maç Pazar 15.00'te"

Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor karşılaşması 7 Kasım Pazar günü saat 15.00'te Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadeleyi Mehmet Küntay Taşkın- İsmail Doğan hakem ikilisi yönetecek. Sporseverler maçı, Konyaaltı Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı izleyebilecek. - ANTALYA