Mbappe, menüde ismini geçiren kebapçıya dava açıyor

Spor

Son zamanlarda PSG'den ayrılığı ve İspanyo devi Real Madrid'e transfer olacağı haberleriyle gündemde olan Kylian Mbappe bu kez çok farklı bir olayla gündeme geldi.

KEBAPÇIYI DAVA ETMEYE KARAR VERDİ

Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini alan yıldız futbolcu, ismini menüsünde geçiren Marsilya taraftarı olan bir kebapçıyı dava etme kararı aldı. Fransa basınında yer alan haberlere göre, Mbappe'nin menüsünde "Kylian Mbappe'nin kafası kadar yuvarlak fırın ekmeğiyle..." ifadesi yer alan kebapçıyı mahkemeye verdiği belirtildi.

"UTANMIYOR MUSUN"

Marsilya taraftarı olan kebapçı Mohamed Henni, Fransız yıldıza;" Mbappe, utanmıyor musun? Yapacak başka bir şeyin yok mu? Bu kadar boş bir şey için bana dava açmak inanılmaz bir şey. Buna inanamıyorum" şeklinde tepki verdi.