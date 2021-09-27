Ligue 1'de 8. haftada Paris Saint-Germain, Montpellier'i 2-0 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini aldı.
PSG'nin golleri 14'te Gueye ve 88'de Draxler'den geldi. Karşılaşmada Mbappe skora katkı veremezken, Neymar asist yaptı.
Mbappe'nin kulübede takım arkadaşı Gueye'ye Neymar için, "Bana pas vermiyor" dediği görüldü. Sıkı arkadaşlar arasındaki bu gerginlik şaşırttı.
Kylian Mbappe, Messi transferinden sonra takımdan ayrılmak istemişti. Real Madrid, Mbappe için bir teklif yapmıştı ancak onay çıkmadı. Mbappe'nin Real Madrid'e gitmek istediği konuşuluyor.
Son Dakika › Spor › Mbappe'nin Neymar isyanına tüm dünya şahit oldu! Arkadaşına çok kızdı - Son Dakika Spor