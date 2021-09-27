Mbappe'nin Neymar isyanına tüm dünya şahit oldu! Arkadaşına çok kızdı

Fransa Ligue 1'de PSG'nin Montpellier'i 2-0 yendiği karşılaşmada Mbappe'nin herkesin içinde Neymar'a tepki göstermesi gündemi salladı. Oyundan alınan Mbappe'nin kulübede takım arkadaşı Gueye'ye, "Bana pas vermiyor" diye kızdığı anlar kameralara takıldı. Mbappe'nin mutsuzluğuna dair çıkan iddialar iyice kuvvetlendi.

Ligue 1'de 8. haftada Paris Saint-Germain, Montpellier'i 2-0 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini aldı. GUEYE VE DRAXLER KAYDETTİ PSG'nin golleri 14'te Gueye ve 88'de Draxler'den geldi. Karşılaşmada Mbappe skora katkı veremezken, Neymar asist yaptı. "BANA PAS VERMİYOR" Mbappe'nin kulübede takım arkadaşı Gueye'ye Neymar için, "Bana pas vermiyor" dediği görüldü. Sıkı arkadaşlar arasındaki bu gerginlik şaşırttı. REAL MADRİD'İ İSTEDİ Kylian Mbappe, Messi transferinden sonra takımdan ayrılmak istemişti. Real Madrid, Mbappe için bir teklif yapmıştı ancak onay çıkmadı. Mbappe'nin Real Madrid'e gitmek istediği konuşuluyor.

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