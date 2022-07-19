Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda mesajı paylaştı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda mesajı paylaştı Açıklaması

19.07.2022 15:01
Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda mesajı paylaştı Açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda etti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Senegalli santrfor, "Galatasaray'da harika bir 3,5 sene geçirdim. Her şey için teşekkürler. Her anı benim için çok özeldi. Her anımda yanımda olan ve destekleyen taraftarımıza teşekkürler. Sizi çok seviyorum ve sizi hayatımın sonuna kalbimde taşıyacağım. Galatasaray, harika bir hikaye asla bitmez bunu hatırla." ifadelerini kullandı.

Diagne, sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kaldığı geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 4 gol kaydetti.

Senegalli forvet, 2018-2019 sezonunun devre arasında 10 milyon avro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

Mbaye Diagne, gol krallığına ulaştığı 2018-2019'da sarı-kırmızılı takımda lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Diagne, 2019-2020 sezonunda Belçika ekibi Club Brugge, 2020-2021'in ikinci yarısında ise İngiltere temsilcisi West Bromwich Albion'da kiralık forma giymişti.

YORUMLAR
500
Fatih Karagümrük, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Diagne'yi transfer etti Fatih Karagümrük, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Diagne'yi transfer etti Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda mesajı paylaştı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:53 Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı
14:40 "Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti
14:39 İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış
14:36 Kasabasını korumak isteyen adam az kalsın canından oluyordu
14:31 Önce Edirne sonra Tekirdağ! Tırtıl istilası şimdi de Anadolu'da görülmeye başladı
14:15 Selçuk Ural'dan "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem
14:15 Ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülmüştü! Irak uyruklu kadın olayın iç yüzünü anlattı
14:13 Uzmanlar uyardı! Ölüm sıcakları Avrupa'dan Türkiye'ye doğru geliyor
13:56 Gençleşme operasyonları! Seda Sayan Türkiye'ye gelir gelmez soluğu estetisyende aldı
13:53 Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemde! Nasreddin Hoca heykelinin önünde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 15:10:07. #1.12#
SON DAKİKA: Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda mesajı paylaştı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement