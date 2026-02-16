McKennie'den Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalar

JUVENTUS forması giyen Weston McKennie, "Bütün maçlara önem veriyoruz. Her zaman kazanan takım olmak amacındayız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Ben takımımın için her zaman her şeyi yapmaya hazırım. Hocam kaleci ol derse kaleci olurum. Takımım için ne görev verirlerse yaparım" dedi.

İtalya Serie A ekibi Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın saat 20.45'te Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Juventus forması giyen Weston McKennie, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Her maçta kazanan taraf olma amacında olduklarını belirten Weston McKennie, "Bütün maçlara önem veriyoruz. Her zaman kazanan takım olmak amacındayız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Ben takımımın için her zaman her şeyi yapmaya hazırım. Hocam kaleci ol derse kaleci olurum. Takımım için ne görev verirlerse yaparım. Ben mümkün olduğu kadar sahaya konsantre olmaya çalışıyorum. Kendimi göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'MÜMKÜN OLDUĞU KADAR YARINKİ MAÇA KONSANTREYİM'

Hafta sonu Inter maçında yaşananlarla ilgili gelen soruya McKennie, yarınki maça konsantre olduğunu söyleyerek cevap verdi. 27 yaşındaki futbolcu, "Aslında biraz zor bir şeydi. Her zaman böyle zorluklar olmuyor. Şu anda buradayız. Mümkün olduğu kadar yarınki maça konsantreyim. Böyle şeyleri geride bırakmak istiyorum. Geleceğe bakmak istiyorum. Elimizden gelenin en fazlasını yapmak için buraya geldik" sözlerini sarf etti.

'BEN BURADA YILLAR ÖNCE OYNADIM'

Milli futbolcu Kenan Yıldız ile maçta yaşanacak olan atmosferi konuştuklarını dile getiren McKennie, "Ben burada yıllar önce oynadım. Atmosferi gayet iyi tanıyorum. Taraftarları çok iyi bilirim, sahayı bilirim. Kenan bizim için önemli" dedi.

'KAZANMAK İSTİYORUZ'

Sarı-kırmızılı ekibin, Juventus'a karşı daha fazla galibiyetinin olması hakkında Weston McKennie, "Hayır baskı yapmıyor. Çünkü biz bu takımla Galatasaray'a karşı oynamadık. Bu bizlerin için yeni deyim olacak. Kazanmak istiyoruz" sözlerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI'

Önemli olanın takımının kazanması olduğunu vurgulayan McKennie, "Hoca ne derse onu yaparım. Önemli olan takımın kazanması. Galatasaray'ın da çok önemli oyuncular var. Barış Alper Yılmaz var. Onlar da zorluklar yapıyor" şeklinde konuştu.