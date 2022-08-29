Konyaspor ve Fenerbahçe taraftarları takımlarından umutlu - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaspor ve Fenerbahçe taraftarları takımlarından umutlu

29.08.2022 14:28
Konyaspor ve Fenerbahçe taraftarları takımlarından umutlu

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki zemin problemi sebebi ile Eskişehir'de oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi kentte iki takımın taraftarları yoğunluk oluşturdu.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki zemin problemi sebebi ile Eskişehir'de oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi kentte iki takımın taraftarları yoğunluk oluşturdu. Maçtan bir hayli erken gelen iki takımın taraftarları da Eskişehir'i bol bol gezme imkanı yakaladı.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 19.15'te olan maç öncesinde Süper Lig'in iki güçlü ekibi Eskişehir'e ulaştı. Takımlarını Eskişehir'de yalnız bırakmamak için yola çıkan Konyaspor ve Fenerbahçe taraftarları maç günü kente giriş yapmaya başladı. Çoğunluğu Yüksek Hızlı Trenle geldiği görülen Konyasporlu taraftarlar, ikinci kez Eskişehir'de iç saha maçı oynamanın heyecanını yaşarken, Eskişehirspor'un Süper Lig'den düşmesinin ardından uzun süre sonra Eskişehir'e gelen Fenerbahçeli taraftarlar da müsabaka öncesi şehir turu attı. Neredeyse tüm biletlerin satıldığı karşılaşmanın kıran kırana geçmesi bekleniyor.

"Çok gol atacağımıza inanıyoruz"

Ankara'dan maç için çocuğuyla Eskişehir'e gelen Mustafa Güdükçam, skorda fark beklediğini belirterek, "Eskişehir'e daha önce de gelmiştik, onun için erken gelip, gezdik, maça hazırlık yaptık. Skorda fark bekliyoruz, çok gol atacağımıza inanıyoruz. Ben Türkiye'den çok Avrupa'dan daha umutluyum, inşallah Avrupa'dan kupa getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bugün iyi bir sonuç alırız"

Maç için işinden izin alıp şehre eşiyle gelen sağlık personeli Cihat Akpınar, Eskişehir'i çok sevdiğini belirtti. Eşiyle birlikte bol bol gezdiklerini söyleyen Akpınar, "Sağlık teknikeriyim, Eskişehir'e gönül rahatlığı ile formamızı giyip eşimle birlikte geldik. Eskişehir'i seviyoruz, inşallah onlar da bizi seviyordur. İnşallah bugün iyi bir sonuç alırız. Biz üç maçtır gol yemeyen bir takımız. Denk bir maç bekliyorum ama gönlümüzden geçen Konya'nın kazanması" dedi.

"Mutlulukla Ankara'ya döneceğiz"

Ankara'dan maç için gelen bir başka Fenerbahçeli Selçuk Topal ise maçla alakalı şu ifadelere yer verdi;

"Bugün sabahtan geldik, kahvaltı yapacağız. Hava çok güzel, atmosfer iyi takımımız da maçı kazanırsa mutlulukla Ankara'ya döneceğiz. Konyaspor güzel bir takım. Son dönemlerde Anadolu takımları iyi, işimiz zor."

"Taraftarlar bizi 'hoş geldiniz' diyerek karşıladılar"

Konyasporlu Sefer isimli taraftar ise Eskişehir'de olmanın mutluluğuna değinirken, "Eskişehirsporlu taraftarlar bizi 'hoş geldiniz' diyerek karşıladılar. Zaten bizim geçmişten Eskişehirspor ile bir kardeşlik bağımız var. Burada play-off maçı oynadık. Kardeş gibiyiz, onlarda Konya'ya geldiğinde onları da biz ağırlıyoruz. İnşallah kardeşliğimiz devam eder" diye konuştu.

"Konyaspor'un zorlayacağını düşünmüyorum"

Fenerbahçe taraftarı olan ve Samsun'dan Eskişehir'e maç için gelen Hüseyin Uzunköse, Konyaspor'u zorlanmadan geçebileceklerini belirtti. Takımının bu yıl iyi gittiğini ifade eden Uzunköse, "Son yıllara göre Fenerbahçe bu sezon iyi gidiyor. Ben bir Fenerbahçeli olarak takımımın bu sezon çok iyi başladığını düşünüyorum. Zaten Jesus'un da takımı güzel yönetiyor, bildiğiniz üzere çok iyi bir teknik adam. Güzel bir başlangıç ile bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Konyaspor deplasmanının çok zorlayacağını düşünmüyorum. Ben Samsun'da yaşıyorum ama maç için Eskişehir'e geldim" dedi.

"Sevdamızın peşinden düştük yollara"

Konyaspor taraftarı olan Yunus Şenol ise erken saatte Eskişehir'e ulaştıklarını ifade ederek şöyle konuştu;

"Sevdamızın peşinden düştük yollara ve sabah erkenden geldik. Eskişehir güzel iyi bir şehir, Konyaspor'u da canı gönülden severler." - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Konyaspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri... Fenerbahçe, Konyaspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri... Konyaspor-Fenerbahçe maçına yoğun ilgi Konyaspor-Fenerbahçe maçına yoğun ilgi
Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Konyaspor, Eskişehir, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor ve Fenerbahçe taraftarları takımlarından umutlu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
11:34 CHP heyeti, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Ankara Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:28:45. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaspor ve Fenerbahçe taraftarları takımlarından umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement