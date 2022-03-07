Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton (Dk. 46 Necip Uysal), Serdar Saatçı, Umut Meraş, Can Bozdoğan (Dk. 87 Larin), Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira (Dk. 82 Emirhan İlkhan), Kenan Karaman, Güven Yalçın (Dk. 77 Batshuayi)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 75 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ravil Tagir, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Serdar Gürler, Aleksic (Dk. 84 Pizzi), Berkay Özcan (Dk. 66 Chadli), Trezeguet (Dk. 85 Salih Uçan), Okaka (Dk. 75 Gulbrandsen)
Goller: Dk. 35 Trezeguet, Dk. 45+3 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 41 Güven Yalçın, Dk. 54 Kenan Karaman (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 51 Serdar Gürler, Dk. 63 Caiçara, Dk. 79 Trezeguet (Medipol Başakşehir), Dk. 70 Güven Yalçın, Dk. 79 Serdar Saatçı, Dk. 82 Rosier (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, 2-2 berabere kaldı.
54. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, rakibinden kurtulup ceza sahasına girdi, ön direğe yerden gönderdiği topa Alex Teixeira ayak koydu. Direkten dönen topa altıpas içinde Kenan Karaman vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-2
65. dakikada Beşiktaş'ın gelişen atağında, ceza sahasında topla buluşan Can, ceza yayı önünde bekleyen Umut Meraş'a pasını attı. Umut'un sert şutunda savunmadan seken top, Ghezzal'ın önünde kaldı. Ghezzal'ın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Mücadele, 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Kaynak: AA
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