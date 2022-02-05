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"Medipol Başakşehir 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi" başlıklı haberimizin giriş cümlesinde müsabaka skoru sehven yanlış yazılmıştır. - Son Dakika

"Medipol Başakşehir 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi" başlıklı haberimizin giriş cümlesinde müsabaka skoru sehven yanlış yazılmıştır.

05.02.2022 21:12
"Medipol Başakşehir 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi" başlıklı haberimizin giriş cümlesinde müsabaka skoru sehven yanlış yazılmıştır.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, dört maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, dört maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Turuncu-laciverti ekip ilk yarısı golsüz sona eren maçta Fenerbahçe'yi, Berkay Özcan'ın 61. dakikada attığı golle mağlup etti.

Bir maçı eksik Medipol Başakşehir, puanını 37'ye yükseltti ve aynı puana sahip Fenerbahçe'nin averajla önüne geçti. Turuncu-lacivertli ekip, sezonun ilk maçında da rakibini 2-0 yenmişti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise GZT Giresunspor'a konuk olacak.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı ilk maçı kazandı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez çıktığı maçtan galibiyetle ayrıldı.

Aktif futbol yaşantısına Fenerbahçe'de nokta koyan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulüpte sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yapmıştı.

Berkay Özcan gol sayısını 3'e yükseltti

Turuncu-lacivertli ekibin orta sahadaki isimlerinden Berkay Özcan, bu sezon ligdeki 3. golünü Fenerbahçe karşısında buldu.

Berkay, mücadelenin 61. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. Berkay, Medipol Başakşehir'in Antalya deplasmanında 2-1 kazandığı mücadelede de iki kez gol sevinci yaşamıştı.

Tolga Ciğerci cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Tolga Ciğerci, bu mücadelede gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Tolga, turuncu-lacivertli ekibin sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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Spor Toto Süper Lig, Berkay Özcan, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Medipol Başakşehir 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi' başlıklı haberimizin giriş cümlesinde müsabaka skoru sehven yanlış yazılmıştır. - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: "Medipol Başakşehir 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi" başlıklı haberimizin giriş cümlesinde müsabaka skoru sehven yanlış yazılmıştır. - Son Dakika
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