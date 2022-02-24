Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

24.02.2022 19:56
Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 çalışmasıyla süren antrenman, orta ve şut çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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