Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

25.02.2022 19:26
Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başladı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, kampa girdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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