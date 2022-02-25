Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başladı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, kampa girdi.
Kaynak: AA
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