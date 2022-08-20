Bertrand Traore, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Bertrand Traore, İstanbul'a geldi

20.08.2022 14:38
Bertrand Traore, İstanbul'a geldi

Medipol Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Burkina Fasolu futbolcu Bertrand Traore, İstanbul'a geldi.

Medipol Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Burkina Fasolu futbolcu Bertrand Traore, İstanbul'a geldi.

Medipol Başakşehir'in anlaşmaya vardığı, Premier Lig takımlarından Aston Villa'da forma giyen Burkina Fasolu futbolcu Bertrand Traore, İstanbul'a geldi. İngiltere'nin Londra şehrinden İstanbul Havalimanı'na gelen Traore'yi, Başakşehir Kulübü yetkilileri karşıladı. 26 yaşındaki futbolcu daha sonra burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mutlu olduğunu söyleyen Traore, "Yeni takım arkadaşlarımla beraber olacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım" konuştu.

Kendisini isteyen kulüplerin olduğunu belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Çok net bir tercih bu. Düşünmek için çok vakit oldu ama ben Başakşehir'e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm. Daha önceden de kulübü tanıyordum. Antrenörü tanıyordum, daha önce burada oynayan oyuncuları tanıyordum. Bu durum da tercihimde etkili oldu" diye konuştu. Başarılı futbolcu ayrıca kulübün eski futbolcularından Emmanuel Adebayor ile konuştuğunu ekledi.

Başakşehir'de görevini sürdüren Eddie Newton'ı çok genç yaşan beri tanıdığını ifade eden Bertrand Traore, "Çok genç yaştan beri Newton'ı tanıyorum. Onunla iyi ilişkilerim var. Bana kulüpler ilgili iyi şeyler söyledi" şeklinde konuştu.

Hedefleri hakkında da bilgi veren Traore, "Hedeflerim net ve açık. Başakşehir'e verebileceğim en iyi performansı vermek istiyorum. Kulübe yardımcı olmak istiyorum" dedi.

Bertrand Traore son olarak birçok kulüpte farklı pozisyonlarda oynadığını hatırlatarak, saha içerisinde en iyisini yapmak istediğini söyledi.

Açıklamalarının ardından kendisini karşılamaya gelen taraftarları selamlayan 26 yaşındaki futbolcu daha sonra havalimanından ayrıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bertrand Traore, İstanbul'a geldi - Son Dakika

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